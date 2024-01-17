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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Коммунальная авария снова произошла на левом берегу

Гейзер высотой с многоэтажный дом забил в Ленинском районе Новосибирска

17 января 2024, 09:42
Фото: ТГ-канал «Сибирский Экспресс»
Коммунальная авария снова произошла на левом берегу
Новый прорыв произошел в Новосибирске. Из-под земли льет кипяток, достигая седьмого этажа, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось 17 января на улице Петропавловская в Ленинском районе города. По сообщениям очевидцев, гейзер из-под земли добил до 6-7 этажа.

Видео: ТГ-канал «Сибирский Экспресс»

Также сегодня прорвало трубу в общежитии Ленинского района на Сибиряков-Гвардейцев, 64. Вода льет с чердака — на головы людей.

Напомним, что в Новосибирске прошла неделя с большой коммунальной аварии, из-за которой сотни домов остались без отопления. Причем проблемы с подачей тепла в некоторых зданиях остаются до сих пор.

Трубу с кипятком прорвало в новосибирском общежитии — там были проблемы с отоплением
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