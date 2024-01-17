Гейзер высотой с многоэтажный дом забил в Ленинском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Все случилось 17 января на улице Петропавловская в Ленинском районе города. По сообщениям очевидцев, гейзер из-под земли добил до 6-7 этажа.
Также сегодня прорвало трубу в общежитии Ленинского района на Сибиряков-Гвардейцев, 64. Вода льет с чердака — на головы людей.
Напомним, что в Новосибирске прошла неделя с большой коммунальной аварии, из-за которой сотни домов остались без отопления. Причем проблемы с подачей тепла в некоторых зданиях остаются до сих пор.