Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
После аварии на теплотрассе на улице Петропавловской отопление стало стремительно пропадать в домах жителей Ленинского района. Читатели Atas.Info сообщили, что батареи уже остыли на Горском микрорайоне, при этом в некоторых квартирах отопления полноценно не было еще с момента первой аварии 11 января.
Судя по сообщениям в соцсетях, тепла нет в домах по улицам Ватутина, Блюхера, Титова, Пермитина, Новогодней и на проспекте Маркса.
Многие люди в комментариях требуют объявить в городе режим чрезвычайного положения.