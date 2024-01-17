После аварии на теплотрассе на улице Петропавловской отопление стало стремительно пропадать в домах жителей Ленинского района. Читатели Atas.Info сообщили, что батареи уже остыли на Горском микрорайоне, при этом в некоторых квартирах отопления полноценно не было еще с момента первой аварии 11 января.