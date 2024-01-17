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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

После аварии на теплотрассе на улице Петропавловской отопление стало стремительно пропадать в домах жителей Ленинского района

17 января 2024, 10:31

После аварии на теплотрассе на улице Петропавловской отопление стало стремительно пропадать в домах жителей Ленинского района. Читатели Atas.Info сообщили, что батареи уже остыли на Горском микрорайоне, при этом в некоторых квартирах отопления полноценно не было еще с момента первой аварии 11 января.

Судя по сообщениям в соцсетях, тепла нет в домах по улицам Ватутина, Блюхера, Титова, Пермитина, Новогодней и на проспекте Маркса.

Многие люди в комментариях требуют объявить в городе режим чрезвычайного положения.

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