Волонтеры из Новосибирска спасают кота, съевшего губку от голода

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В Новосибирске волонтеры помогают коту, который был очень голодным и съел губку. Его нашли дети, когда тот сидел в яме в Бердске прошлой весной. Коту по имени Пушок сделали операцию. Видимо, он был на улице долгое время и страдал от голода.
После операции Пушка нужно было забрать из клиники: те, кто согласились это сделать, в итоге не смогли о нем позаботиться и кот снова оказался у волонтеров.
«Поиски хозяев не дали результата, кота необходимо было забирать из клиники после операции на передержку. К сожалению, и тут ему не повезло — тот, кто вызвался забрать Пушка себе, передал его родным, где за котом не смогли смотреть. Послеоперационного ухода не было, а диета не соблюдалась. Так кот протянул несколько месяцев. Когда Пушка вновь предали, истощенным и с критичными показателями он попал к нам».
Как рассказали в НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово, сейчас врачи следят за его состоянием и он получает специальную диету после операции.