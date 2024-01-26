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Published Сегодня, 03:15

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Updated Сегодня, 03:17

Сейчас кот в больнице

Волонтеры из Новосибирска спасают кота, съевшего губку от голода

26 января 2024, 03:15
Фото: НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово
Сейчас кот в больнице
Волонтеры в Новосибирске спасают кота, который съел губку из-за голода, и теперь он находится в больнице.

В Новосибирске волонтеры помогают коту, который был очень голодным и съел губку. Его нашли дети, когда тот сидел в яме в Бердске прошлой весной. Коту по имени Пушок сделали операцию. Видимо, он был на улице долгое время и страдал от голода.

После операции Пушка нужно было забрать из клиники: те, кто согласились это сделать, в итоге не смогли о нем позаботиться и кот снова оказался у волонтеров.

«Поиски хозяев не дали результата, кота необходимо было забирать из клиники после операции на передержку. К сожалению, и тут ему не повезло — тот, кто вызвался забрать Пушка себе, передал его родным, где за котом не смогли смотреть. Послеоперационного ухода не было, а диета не соблюдалась. Так кот протянул несколько месяцев. Когда Пушка вновь предали, истощенным и с критичными показателями он попал к нам».

Как рассказали в НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово, сейчас врачи следят за его состоянием и он получает специальную диету после операции.

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