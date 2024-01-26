Волонтеры из Новосибирска спасают кота, съевшего губку от голода

В Новосибирске волонтеры помогают коту, который был очень голодным и съел губку. Его нашли дети, когда тот сидел в яме в Бердске прошлой весной. Коту по имени Пушок сделали операцию. Видимо, он был на улице долгое время и страдал от голода.