Экс-полицейский мог украсть у убитого в Новосибирске бизнесмена слиток золота

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Новосибирские следователи расследуют кражу золотого слитка, который был вещдоком с 2005 года. Как рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах, почти 20 лет назад в гараже на ул. Тимирязева убили 45-летнего бизнесмена Руслана Гоштелиани. С места преступления был изъят слиток золота. Недавно стало известно о его пропаже из камеры для вещдоков.
«Установлено, что в январе 2006 года данный кусок желтого металла из материалов уголовного дела получил старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУВД Новосибирской области майор милиции Константин Я.», ― рассказал изданию.
Позже стало известно, что полицейский вышел на пенсию по выслуге лет. При этом вопросом к нему не возникало. Как отмечает источник, подозреваемый сотрудник работал с золотом.
«Костя отличный специалист и честный человек. Все мы знали и видели, что живет он скромно, больших денег у него не было никогда. С женой развелся. После выхода на пенсию ютился в однушке своей тетки, сильно болел. У него отказали ноги, и он даже сам не мог передвигаться. Умер где-то два года назад», ― рассказали бывшие коллеги подозреваемого.
Сейчас материалы проверки служба собственной безопасности ГУВД направила в СК. А судьба пропавшего слитка так и осталась неизвестной.
Служба собственной безопасности ГУВД направила материалы проверки в СК. Где сейчас слиток — неизвестно.