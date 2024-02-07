Экс-полицейский мог украсть у убитого в Новосибирске бизнесмена слиток золота

«Костя отличный специалист и честный человек. Все мы знали и видели, что живет он скромно, больших денег у него не было никогда. С женой развелся. После выхода на пенсию ютился в однушке своей тетки, сильно болел. У него отказали ноги, и он даже сам не мог передвигаться. Умер где-то два года назад», ― рассказали бывшие коллеги подозреваемого.