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Слиток принадлежал убитому бизнесмену

Экс-полицейский мог украсть у убитого в Новосибирске бизнесмена слиток золота

7 февраля 2024, 09:11
Фото: unsplash.com
Слиток принадлежал убитому бизнесмену
Бывшего полицейского в Новосибирске подозревают в краже слитка золота, который был вещдоком. Предполагается, что он взял драгметалл из хранилища, а после — ушел на пенсию.

Новосибирские следователи расследуют кражу золотого слитка, который был вещдоком с 2005 года. Как рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах, почти 20 лет назад в гараже на ул. Тимирязева убили 45-летнего бизнесмена Руслана Гоштелиани. С места преступления был изъят слиток золота. Недавно стало известно о его пропаже из камеры для вещдоков.

«Установлено, что в январе 2006 года данный кусок желтого металла из материалов уголовного дела получил старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУВД Новосибирской области майор милиции Константин Я.», ― рассказал изданию.

Позже стало известно, что полицейский вышел на пенсию по выслуге лет. При этом вопросом к нему не возникало. Как отмечает источник, подозреваемый сотрудник работал с золотом.

«Костя отличный специалист и честный человек. Все мы знали и видели, что живет он скромно, больших денег у него не было никогда. С женой развелся. После выхода на пенсию ютился в однушке своей тетки, сильно болел. У него отказали ноги, и он даже сам не мог передвигаться. Умер где-то два года назад», ― рассказали бывшие коллеги подозреваемого.

Сейчас материалы проверки служба собственной безопасности ГУВД направила в СК. А судьба пропавшего слитка так и осталась неизвестной.

Служба собственной безопасности ГУВД направила материалы проверки в СК. Где сейчас слиток — неизвестно.

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