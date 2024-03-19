День весеннего равноденствия: когда наступит астрономическая весна 2024

Уже с давних времен День весеннего равноденствия был важным праздником для людей. Например, на Руси в языческие времена в этот день отмечали Новый год. Это было время празднования победы «света над тьмой» и встречи весны. Легенда гласит, что славянский бог Солнца превращался в юного Ярилу и приносил свет и тепло на Землю. В этот день люди встречали Солнце священным огнем и устраивали шумные празднества. Кроме того, в этот день отмечали Комоедицу (Масленицу), которая также символизировала приход весны и новый год.