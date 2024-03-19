День весеннего равноденствия: когда наступит астрономическая весна 2024

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
День весеннего равноденствия — это время, когда Солнце находится над экватором Земли. Это особое событие происходит дважды в году: весной и осенью. Весеннее равноденствие является началом астрономической весны и символизирует пробуждение природы после зимы.
В 2024 году весеннее равноденствие придется на 20 марта в 10 часов. В этот день Солнце пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное, а день и ночь будут равны по продолжительности.
Солнцестояние зимой — это самый короткий день в году, летом — самый длинный. А равноденствие весной и осенью — это когда продолжительность дня и ночи одинакова.
Уже с давних времен День весеннего равноденствия был важным праздником для людей. Например, на Руси в языческие времена в этот день отмечали Новый год. Это было время празднования победы «света над тьмой» и встречи весны. Легенда гласит, что славянский бог Солнца превращался в юного Ярилу и приносил свет и тепло на Землю. В этот день люди встречали Солнце священным огнем и устраивали шумные празднества. Кроме того, в этот день отмечали Комоедицу (Масленицу), которая также символизировала приход весны и новый год.
Лучше всего встречать День весеннего равноденствия на природе с близкими людьми или устроить пикник. Если это не возможно, можно навестить друзей или родственников или просто устроить праздничный стол дома. Главное — быть открытым, искренним и радоваться тому, что «природа просыпается».
В разных странах мира День весеннего равноденствия отмечается по-разному. В Индии проводят фестиваль красок Холи, который символизирует победу добра над злом и весеннее обновление. В Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Иране и других странах отмечают Навруз — начало весны и нового года. В Мексике празднуют в Чичен-Ице различные театрализованные представления, посвященные молодому весеннему солнцу. В Японии этот день является временем для чтения покойных.
Также в День весеннего равноденствия на Руси гадали. Девушки выпекали пряники с предметами внутри, чтобы узнать свою судьбу. Утром они доставали один из пряников и читали имя, которое оказывалось внутри — это имя будущего мужа.
В этот день не рекомендуется ругаться, конфликтовать, выяснять отношения, обижаться, желать кому-то зла. В долг давать деньги тоже не рекомендуется, так как вы можете провести весь год в долговых обязательствах. Кроме этого, в день весеннего равноденствия, рекомендуется заниматься хозяйством: печь блины, пироги, если вы не соблюдаете Великий пост.
Как и во все национальные торжества на Руси, в день весеннего равноденствия люди старались при помощи примет узнать погоду на будущий год. Например, если в этот день есть мороз, считается, что ожидается еще сорок морозов. Если удалось увидеть в это время стаю птиц — будет хороший урожай. Если облака быстро и высоко двигаются по небу — лето и осень будут теплыми. И желание, загаданное в этот день, обязательно сбудется.
Напомним, что ранее жители Новосибирска встретили «кармическое новолуние». Оно прошло 10 марта. По мнению астрологов, после этого дня могут произойти в жизни каждого человека большие перемены, а астрономы утверждают, что это все сказки.