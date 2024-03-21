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Мальчик пропал два дня назад

Нет вестей уже два дня. Подростка в белой шапке с бежевым рюкзаком ищут волонтеры

21 марта 2024, 04:43
Фото: 1MI
Мальчик пропал два дня назад

Подросток в белой шапке с бежевым рюкзаком пропал в Новосибирске

В Новосибирске ищут пропавшего подростка, невернувшегося домой. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Владислав Кузнецов пропал 19 марта в Дзержинском районе. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вышел на связь. Мальчику 14 лет.

Его приметы: рост 172 см, худощавый, русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки, белую шапку. С собой бежевый рюкзак.

Если у вас есть любая информация о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Фото: ЛизаАлерт

Напомним, ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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