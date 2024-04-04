Получить вычет по НДФЛ без трудового договора — как это сделать

Если жилье приобретено пенсионером в любом возрасте, можно вернуть НДФЛ за год покупки и три предыдущих года. Например, пенсионер купил квартиру в 2024 году. Сейчас он уже не работает, но с 2021 по 2023 год еще работал — из зарплаты удерживался НДФЛ. И хотя право на вычет появилось только в 2024 году, а сейчас НДФЛ уже не уплачивается, но пенсионер может вернуть этот налог за прошлые годы — суммы, удержанные в 2021, 2022 и 2023. При этом пенсионером можно быть не только по старости, но и по любой причине — например по выслуге учителю или военному в 45 лет.