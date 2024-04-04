Получить вычет по НДФЛ без трудового договора — как это сделать

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Право на возврат НДФЛ из бюджета имеют те, кто платит этот налог. Самая распространенная ситуация с удержанием НДФЛ — это выплата зарплаты. Но есть случаи, когда можно получить вычет, даже если сейчас не работаете. Об этом рассказал телеканал «Саратов 24».
Если жилье приобретено пенсионером в любом возрасте, можно вернуть НДФЛ за год покупки и три предыдущих года. Например, пенсионер купил квартиру в 2024 году. Сейчас он уже не работает, но с 2021 по 2023 год еще работал — из зарплаты удерживался НДФЛ. И хотя право на вычет появилось только в 2024 году, а сейчас НДФЛ уже не уплачивается, но пенсионер может вернуть этот налог за прошлые годы — суммы, удержанные в 2021, 2022 и 2023. При этом пенсионером можно быть не только по старости, но и по любой причине — например по выслуге учителю или военному в 45 лет.
Кроме зарплаты есть другие доходы, с которых платят НДФЛ. Например, при продаже жилья раньше минимального срока владения или при получении процентов по вкладам сверх лимита. В таких случаях тоже можно вернуть налог с помощью вычетов.
Если предприниматель работает на общей системе налогообложения, он платит с доходов НДФЛ и имеет право на те же вычеты, что обычные физлица.
Заявить вычет по декларации можно в течение трех лет. Например, в 2021 году были и доходы, облагаемые НДФЛ, и расходы на обучение, но вычет за тот год вы не оформляли. Это еще можно сделать в 2024 году, даже если сейчас уже не работаете. Нужно до конца 2024 года подать декларацию за 2021 год.