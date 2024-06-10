День России 12 июня в Новосибирске — город готовится к празднику

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 07:21
В Новосибирске 12 июня отметят День России: одним из мест празднования станет парк «Арена» в окрестностях нового ледового дворца спорта, где уже возводят сцену. Одним из самымярких моментов праздника должен стать флешмоб «Воздушная красота». В парке уже начали устанавливать сцену, фотографиями поделилось издание «ЧС-Инфо».
Организаторы мероприятия уточнили, что вечером в момент флешмоба его участники создадут флаг России из трех десятков тысяч ленточек трех цветов. Флаг поднимется высоко в небо.
Кроме того, гостей праздника ожидает фестиваль «Блогеры России», выступление Ольги Бузовой, а также конкурсы, игры, мастер-классы и многое другое.
Напомним, в 2023 году главной точкой притяжения этого праздника в Новосибирске стал Центральный парк. Там прошло множество интересных мероприятий и концерт. В финале праздника гости и участники развернули огромный флаг России.
Прошлый праздник посетил на тот момент еще действующий мэр столицы Сибири Анатолий Локоть. Принял в нем участие и глава региона Андрей Травников. На главной сцене парка были вручены призы победителям конкурсов, приуроченных к Году наставника и педагога. После торжественной части прошел праздничный концерт.
В нынешнем году День России выпал на среду — этот день объявлен выходным, а предыдущий рабочий день, 11 июня, будет сокращен на час.
Отметят День России и на Михайловской набережной: там состоится масштабный четырехчасовой концерт. На его организацию мэрия Новосибирска выделила из бюджета города 1,8 миллиона рублей.
А чуть больше чем через две недели новосибирцев и гостей мегаполиса ждут на очередном Дне города. Праздноваться он будет два дня.
29 июня на Михайловской набережной пройдет традиционная зарядка с известными спортсменами, а ближе к вечеру откроется фестиваль электронной музыки. Затем грянет рок-фестиваль «Крылья Сибири» с участием вновь собранной группы «Парк Горького».
Возле парка «Арена» отметят День молодежи выступлениями команд КВН, спортивными состязаниями и концертом группы «Айвазовский оркестра».
А 30 июня с набережной можно будет полюбоваться на парад судов на Оби. Кроме того, там пройдут семейные мероприятия, выступления хоров и вальсовый флешмоб. Вечером на главной сцене выступит группа «Пицца».
В парке «Арена» вновь пройдет молодежная программа, хедлайнером концерта станет певец Kamazz и группа «Парк Горького».
Вопреки ожиданиям, мэрия в этот день Города отказалась от намерения сделать улицу Ленина пешеходной.