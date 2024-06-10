День России 12 июня в Новосибирске — город готовится к празднику

Прошлый праздник посетил на тот момент еще действующий мэр столицы Сибири Анатолий Локоть. Принял в нем участие и глава региона Андрей Травников. На главной сцене парка были вручены призы победителям конкурсов, приуроченных к Году наставника и педагога. После торжественной части прошел праздничный концерт.