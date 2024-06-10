atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Подготовка ко Дню России 12 июня началась в Новосибирске

День России 12 июня в Новосибирске — город готовится к празднику

10 июня 2024, 06:42
Фото: «ЧС-Инфо»

Подготовка ко Дню России 12 июня началась в Новосибирске

В Новосибирске 12 июня отметят День России, одним из мест празднования станет парк «Арена», где вечером состоится уникальный флешмоб.

Как Новосибирск готовится ко Дню России

В Новосибирске 12 июня отметят День России: одним из мест празднования станет парк «Арена» в окрестностях нового ледового дворца спорта, где уже возводят сцену. Одним из самымярких моментов праздника должен стать флешмоб «Воздушная красота». В парке уже начали устанавливать сцену, фотографиями поделилось издание «ЧС-Инфо».

Организаторы мероприятия уточнили, что вечером в момент флешмоба его участники создадут флаг России из трех десятков тысяч ленточек трех цветов. Флаг поднимется высоко в небо.

Кроме того, гостей праздника ожидает фестиваль «Блогеры России», выступление Ольги Бузовой, а также конкурсы, игры, мастер-классы и многое другое.

Фото: atas.info

День России-2023

Напомним, в 2023 году главной точкой притяжения этого праздника в Новосибирске стал Центральный парк. Там прошло множество интересных мероприятий и концерт. В финале праздника гости и участники развернули огромный флаг России.

Прошлый праздник посетил на тот момент еще действующий мэр столицы Сибири Анатолий Локоть. Принял в нем участие и глава региона Андрей Травников. На главной сцене парка были вручены призы победителям конкурсов, приуроченных к Году наставника и педагога. После торжественной части прошел праздничный концерт.

В нынешнем году День России выпал на среду — этот день объявлен выходным, а предыдущий рабочий день, 11 июня, будет сокращен на час.

Отметят День России и на Михайловской набережной: там состоится масштабный четырехчасовой концерт. На его организацию мэрия Новосибирска выделила из бюджета города 1,8 миллиона рублей.

Как и когда Новосибирск отметит день Города

А чуть больше чем через две недели новосибирцев и гостей мегаполиса ждут на очередном Дне города. Праздноваться он будет два дня.

29 июня на Михайловской набережной пройдет традиционная зарядка с известными спортсменами, а ближе к вечеру откроется фестиваль электронной музыки. Затем грянет рок-фестиваль «Крылья Сибири» с участием вновь собранной группы «Парк Горького».

Возле парка «Арена» отметят День молодежи выступлениями команд КВН, спортивными состязаниями и концертом группы «Айвазовский оркестра».

А 30 июня с набережной можно будет полюбоваться на парад судов на Оби. Кроме того, там пройдут семейные мероприятия, выступления хоров и вальсовый флешмоб. Вечером на главной сцене выступит группа «Пицца».

В парке «Арена» вновь пройдет молодежная программа, хедлайнером концерта станет певец Kamazz и группа «Парк Горького».

Вопреки ожиданиям, мэрия в этот день Города отказалась от намерения сделать улицу Ленина пешеходной.

Забор из хлама перессорил жителей центрального района Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
100 млн дополнительно потратят на тротуары в НовосибирскеМэрия извинилась за ночной ремонт улиц в НовосибирскеПодрядчик сдал школу без унитазов в Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Общество#День России#Михайловская набережная#Празднование#Флешмоб
Подпишитесь
Куда могут поехать жители Новосибирска кроме Турции
Сегодня, 07:17
Российская вакцина против всех видов рака успешно прошла испытания
Сегодня, 04:36
Жительница Новосибирска стала участницей массового ДТП в Республике Алтай
Вчера, 05:38
Льготную ставку аренды вернули новосибирской семье Хныковых, потерявшей ребенка
Сегодня, 05:45
Мигранты — нелегалы начали массово захватывать многоквартирные дома в Новосибирске
Сегодня, 01:37
100 млн дополнительно потратят на тротуары в Новосибирске
5 июня, 03:34
"