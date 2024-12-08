Иномарка вспыхнула в центре Новосибирска — что известно

Тем временем в Новосибирске не могут расселить барак спустя полвека. Люди ждут переселения со времен СССР. Средств на эти нужды пока нет. Также в аварийном доме выживают две многодетные семьи. Они не могут ничего предпринять из-за нерадивых соседей, которые забросили свои квартиры.