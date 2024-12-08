Иномарка вспыхнула в центре Новосибирска — что известно

Posted 8 декабря, 02:41
Published 8 декабря, 02:41
Modified 8 декабря, 03:09
Updated 8 декабря, 03:09
Все случилось вечером 7 декабря. Во дворе дома на улице Семьи Шамшиных загорелся автомобиль. Произошло это в моменте, а на место вызвали пожарных.
Огонь потушили через 20 минут. Машину даже удалось спасти: там повредился салон и кузов. Двигатель остался цел. По какой причине загорелась машина, неизвестно.
Тем временем в Новосибирске не могут расселить барак спустя полвека. Люди ждут переселения со времен СССР. Средств на эти нужды пока нет. Также в аварийном доме выживают две многодетные семьи. Они не могут ничего предпринять из-за нерадивых соседей, которые забросили свои квартиры.