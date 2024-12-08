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Posted 8 декабря, 02:41

Published 8 декабря, 02:41

Modified 8 декабря, 03:09

Updated 8 декабря, 03:09

Машину затушили

Иномарка вспыхнула в центре Новосибирска — что известно

8 декабря 2024, 02:41
Фото: 1MI. Машину затушили
В Новосибирске загорелся автомобиль, подробности дали очевидцы.

Все случилось вечером 7 декабря. Во дворе дома на улице Семьи Шамшиных загорелся автомобиль. Произошло это в моменте, а на место вызвали пожарных.

Огонь потушили через 20 минут. Машину даже удалось спасти: там повредился салон и кузов. Двигатель остался цел. По какой причине загорелась машина, неизвестно.

Видео: АСТ-54.

Тем временем в Новосибирске не могут расселить барак спустя полвека. Люди ждут переселения со времен СССР. Средств на эти нужды пока нет. Также в аварийном доме выживают две многодетные семьи. Они не могут ничего предпринять из-за нерадивых соседей, которые забросили свои квартиры.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Автомобиль
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