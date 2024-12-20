Голодного енота спасли из заточения в Новосибирской области

Posted 20 декабря, 05:03
Published 20 декабря, 05:03
Modified 20 декабря, 05:05
Updated 20 декабря, 05:05
Енот жил в запертой квартире в Искитиме. Он расковырял монтажную пену у двери и вытаскивал лапки, прося помощи. Его заметили неравнодушные жильцы.
Волонтеры нашли владельца квартиры и животное забрали. Зверьку оказали помощь и накормили. Теперь он нашел временную семью. Он снова привыкает к людям. Дальнейшая судьба енота пока остается неизвестной.
Ранее в Тогучине заметили лису. Хищница бегала по центру города. Ее сняли на видео местные жители. Несмотря на ее красоту, подходить к ней категорически опасно. Недавно мы рассказывали, как мигрант покатал в своем авто 28 баранов.