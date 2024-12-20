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Posted 20 декабря, 05:03

Published 20 декабря, 05:03

Modified 20 декабря, 05:05

Updated 20 декабря, 05:05

Енота спасли

Голодного енота спасли из заточения в Новосибирской области

20 декабря 2024, 05:03
Фото: 1MI. Енота спасли
В Новосибирской области помогли еноту, который жил в заточении, о чем рассказали зоозащитники.

Енот жил в запертой квартире в Искитиме. Он расковырял монтажную пену у двери и вытаскивал лапки, прося помощи. Его заметили неравнодушные жильцы.

Волонтеры нашли владельца квартиры и животное забрали. Зверьку оказали помощь и накормили. Теперь он нашел временную семью. Он снова привыкает к людям. Дальнейшая судьба енота пока остается неизвестной.

Ранее в Тогучине заметили лису. Хищница бегала по центру города. Ее сняли на видео местные жители. Несмотря на ее красоту, подходить к ней категорически опасно. Недавно мы рассказывали, как мигрант покатал в своем авто 28 баранов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Волонтеры#Спасение
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