В Новосибирской области женщина избила и обматерила полицейского

Posted 27 декабря, 07:31
Published 27 декабря, 07:31
Modified 27 декабря, 07:33
Updated 27 декабря, 07:33
Случилось все в конце осени в селе Баган. Не раз судимая женщина напала на своего собутыльника, считает следствие. Разнимать драку приехал экипаж полиции.
Предполагается, что разгневанная женщина напала на правоохранителя. Она ударила его несколько раз по голове и шее, а также обматерила сотрудника при исполнении.
За грубое нарушение закона сибирячку отправили под домашний арест. Однако условия она не соблюдала, постоянно выходя из дома. Тогда суд арестовал ее до февраля, пока идет расследование.
Другие женщины похитили почти 4 млн с маткапитала. Теперь их осудили за мошенничество.