Теперь это еда для богачей: в Новосибирской области взлетела цена на сосиски

За год килограммовая палка варёной колбасы «потяжелела» на 40 рублей, а набор мясокопчёностей — на 66 рублей. Эксперты связывают рост с удорожанием сырья, логистики и энергоносителей. При этом сосиски остаются наиболее бюджетным вариантом, хотя и их цена приближается к 500 рублям за кг.