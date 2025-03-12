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Posted 12 марта, 10:33

Published 12 марта, 10:33

Modified 12 марта, 10:35

Updated 12 марта, 10:35

Сосиски подорожали

Теперь это еда для богачей: в Новосибирской области взлетела цена на сосиски

12 марта 2025, 10:33
Фото: 1MI. Сосиски подорожали

В Новосибирской области подорожали сосиски

В Новосибирской области колбасные изделия подорожали на 3–9% за год: обзор цен.

Согласно данным Новосибирскстата, за 12 месяцев цены на мясную гастрономию в регионе заметно выросли. Лидером подорожания стала вареная колбаса — её медианная стоимость за килограмм подскочила на 9%: с 440,85 руб. в январе 2024-го до 481,70 руб. в начале 2025 года.

Рост цен

Мясокопчёности: +9,6% (688,30 → 754,33 руб./кг).

Сырокопчёная колбаса: +3,6% (1082,48 → 1121,36 руб./кг).

Полукопчёная и варёно-копчёная: +3,2% (563,71 → 581,85 руб./кг).

Сосиски и сардельки: +3,3% (446,10 → 460,77 руб./кг).

Колбасные изделия растут в цене
Колбасные изделия растут в цене. Фото: 1MI

Что с ценами в магазинах?

На Авито дешевле сосисок найти не удалось. Продавцы красиво описывают продукцию в каждом объявлении и завлекают покупателей рецептами из СССР. В розницу пачка стоит 567 рублей за 420 гр.:

«Вкуснейшиe сосиски из мяса как в СССP! Приготовлены по рецепту Сосиски „Советские“ из книги 1938 годa! Только мяco: говядинa + свинина!», — пишут через каждое объявление продавцы.

В сетевых магазинах самые выгодные предложения. Пачка сосисок (320-440 гр.) стоит в «Ярче» от 106 до 230 рублей.

Сколько стоят сосиски в «Ярче»
Сколько стоят сосиски в «Ярче». Фото: yarcheplus.ru
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В «Магните» 1кг сарделек стоят 399 рублей. Ассортимент сосисок за 320 гр большой: от бюджетных за 129 рублей и самых дорогих за 259 рублей.

Сколько стоят сосиски в «Магните»
Сколько стоят сосиски в «Магните». Фото: magnit.ru

Большой объем сосисок предлагает магазин «Метро». За 1-1,5 кг берут от 499 до 739 рублей.

Фото: online.metro
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Самые дешевые сосиски можно найти в «Пятерочке»: за 320 гр. просят 99 рублей. Есть и другие фирмы, которые стоят, как и в других магазинах от 119 до 419 рублей.

Сколько стоят сосиски в «Пятерочке»
Сколько стоят сосиски в «Пятерочке». Фото: 5ka.ru

Что это значит для потребителей?

За год килограммовая палка варёной колбасы «потяжелела» на 40 рублей, а набор мясокопчёностей — на 66 рублей. Эксперты связывают рост с удорожанием сырья, логистики и энергоносителей. При этом сосиски остаются наиболее бюджетным вариантом, хотя и их цена приближается к 500 рублям за кг.

Инфляция в мясном сегменте опережает общий уровень, что может повлиять на потребительские привычки новосибирцев. Эксперты рекомендуют следить за акциями в сетевых магазинах. Тем временем в регионе подорожал какао-порошок.

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