«Пусть учатся дома»: что предлагают выпускникам вузов в Новосибирске и Питере

Слова главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко о том, что молодые люди из провинции должны поступать в вузы в своих регионах, в не ехать в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани наделали немало шума в обществе. Свое предложение спикер Совета Федерации обосновала тем, что большое количество выпускников перегревает рынки труда в крупных городах, и именно приезжие не могут найти работу по специальности, демонстрируя «истории неудачников».