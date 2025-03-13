«Пусть учатся дома»: что предлагают выпускникам вузов в Новосибирске и Питере

Posted 13 марта, 08:55
Published 13 марта, 08:55
Modified 13 марта, 09:08
Updated 13 марта, 09:08
Слова главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко о том, что молодые люди из провинции должны поступать в вузы в своих регионах, в не ехать в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани наделали немало шума в обществе. Свое предложение спикер Совета Федерации обосновала тем, что большое количество выпускников перегревает рынки труда в крупных городах, и именно приезжие не могут найти работу по специальности, демонстрируя «истории неудачников».
Мы решили посмотреть, какие возможности работы по специальности есть у выпускников высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Новосибирска. Для это мы использовали базы вакансий крупнейших рекрутерских онлайн-ресурсов. Сравнение провели по нескольким направлением массовой подготовки специалистов. Рассматривались предложения работодателей для соискателей с высшим образованием без опыта трудовой деятельности.
Выпускников-инженеров в Новосибирске ждут на работу как в крупных компаниях, так и на небольших производствах. Региональный филиал ОАО «РЖД» обещает зарплату 65 тысяч рублей ведущему инженеру по эксплуатации технических средств. В его обязанности входит мониторинг работы устройств сигнализации и блокировки, расследование причин выхода оборудования из строя, обспечение восстановительных работ.
Аналогичную зарплату предлагает инженеру-технологу Новосибирский завод им. Коминтерна. Сотруднику предстоит разрабатывать и контролировать технологические процессы в области машиностроения. В качестве бонусов предприятие готово компенсировать часть оплаты арендного жилья или процентов по ипотеке, выдавать путевки на собственную базу отдыха и абонементы в фитнес-клубы и бассейны.
До 150 тысяч рублей в месяц сможет зарабатывать выпускник по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», устроившись на позицию инженера по сервису в компанию «Совплим-Сибирь». Ему предстоит организовывать и выполнять работы по обследованию объектов с испытанием оборудования систем вентиляции, кондиционирования и аспирации во главе бригады техников.
В Санкт-Петербурге так же открыто много вакансий в инженерной сфере. Предлагаемые зарплаты несколько выше, чем в Сибири.
«Российские железные дороги» ищут ведущего инженера по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно- канализационного хозяйства. Ему предстоит анализировать технологические процессы и организовывать систему внутреннего контроля. На первое время обещают зарплату на уровне 87 тысяч рублей, после трех работы будут выплаты «за преданность компании». Плюс множество корпоративных «плюшек» от бесплатного проезда по железной дороге до медстрахования и ипотеки под 2%.
Компания Рамэк ВС, включенная в список предприятий оборонно-промышленного комплекса, предлагает от 75 тысяч рублей в месяц инженеру по подготовке технической документации. Ему предстоит заниматься технической защитой информации. Плюсом к зарплате будет бесплатное питание в офисной столовой и полис ДМС со стоматологией.
Инженера по разработке и доработке проектной документации по видеонаблюдению на объектах различного назначения ищет компания «Авер Групп». В месяц на руки обещают от 110 тысяч рублей. Возможен смешанный график работы, который предусматривает частичную «удаленку».
Специалистов в области права готовят многие вузы страны. Периодически даже звучат слова о том, что пора бы снизить выпуск юристов, мол, столько рынку не нужно, а вот инженеров бы готовить побольше. Однако открытых вакансий для выпускников подобных специальностей достаточно, чтобы молодой человек мог выбирать наиболее выгодные предложения.
Представительство федеральной юридической компании «Федбанкрт» в Новосибирске предлагает выпускнику работу на позиции помощник юриста. В обязанности входит подготовка и направление запросов, заявлений, ходатайств, взаимодействие с клиентам. На руки обещают платить до 60 тысяч рублей в месяц. Должность предполагает возможности для карьерного роста.
Оклад 57 тысяч рублей обещают юрисконсульту в ФГУП «Управление электрификации и водоснабжения». В обязанности вчерашнего выпускника будет входить работа по взысканию задолженности с физических и юридических лиц в судах и правовое сопровождение деятельности предприятия. Гарантирована ежегодная единовременная выплата к отпуску, доплата за выслугу лет, частичная оплата путевок в детские оздоровительные лагеря.
От 70 тысяч рублей в месяц может зарабатывать юрист по лицензированию в юридическом центре «Все лицензии тут». Предстоит консультировать клиентов по требованиям, предъявляемым к организациям для прохождения процедуры лицензирования и сопровождать клиентов в рамках проектов по получению лицензий (медицинских, алкогольных, образовательных, МЧС). График работы смешанный, офисно/удаленный.
Ждут выпускников юридических вузов и в северной столице. Юрисконсульт-помощник нотариуса в одной из нотариальных контор Санкт-Петербурга на старте карьеры может зарабатывать до 80 тысяч рублей в месяц. В его рабочие обязанности будет входить подготовка проектов нотариальных документов, регистрация нотариальных действий, первичное консультирование граждан. И как приятный бонус- офис прямо на Невском проспекте.
Строительная компания JCat ищет юриста без опыта работа на ставку 70 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит Ведение деловой переписки с контрагентами, подготовка ответов на претензионные письма, ведение реестра договоров и проведение правового анализа договоров и документов. Обещают премии и бонусы, но никакой конкретики по этому поводу в описании вакансии нет.
От 60 до 120 тысяч рублей может зарабатывать выпускник, устроившись на стажировку помощником адвоката в коллегию адвокатов «Де Юре». Но самое главное в этом предложении не размер заплаты, а карьерные перспективы.
«Вы не платите взносы в коллегию. Вы получаете устройство по трудовому договору на полный рабочий день, подготовку к сдаче экзамена на статус адвоката. После получение статуса адвоката, вы получите место в нашей коллегии и много интересной работы, к которой вы будете подготовлены», — говорится в объявлении работодателя.
Область информационных технологий называют одной из самых востребованных и динамично развивающихся. И в Новосибирске, и в Питере таких специалистов готовят по нескольку вузов и в них существует постоянная потребность.
В компании Ледас, являющейся резидентом Новосибирского Академпарка, открыта вакансия junior C++ разработчик алгоритмов геометрического моделирования. Предстоит заниматься разработкой алгоритмов вычислительной геометрии в 2D и 3D и созданием инновационных конечно-пользовательских приложений в области машиностроения, архитектурно-строительного проектирования и цифровой медицины. Заплата — от 60 до 100 тысяч рублей в месяц. Плюсом гибкий график, возможность «удаленки», частичная компенсация затрат на спорт и изучение английского языка.
Начинающий вackend-разработчик в компании iTwis будет зарабатывать до 60 рублей в месяц с увеличением зарплаты каждые полгода и компенсацией трат на занятия спортом. Ему предстоит заниматься разработкой ботов и гибридных приложений, а так же проводить аудит безопасности и тесты на проникновение. А каждую пятницу всех сотрудников офиса бесплатно кормят пиццей.
Заработок Node.js разработчика Junior+ в компании Ботхаб начинается от 100 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит разработка и поддержка серверной части веб-приложений, оптимизация производительности существующих приложений и работа с базами данных. Деятельность полностью удаленная, с учетом официальных выходных и праздничных дней. Обещан карьерный рост в международной компании.
А вот в Санкт-Петербурге зарплаты начинающих программистов в среднем немного пониже. Программист-стажер MS Dynamics Ax в компании ВитаСофт сможет заработать до 60 тысяч рублей в месяц. Ему придется поддерживать медицинскую и образовательную информационные системы, принимать участие в разработках новой функциональности и исправлять ошибки, возникающие в ходе эксплуатации системы. Обещают полис ДМС и бонусы за успешную работу.
Odyssey Consulting Group ищет молодого специалиста на позицию программист PHP / младший разработчик. Ему предстоит работа на работы на проектах по внедрению в области электронной коммерции. Зарплата — в районе 50 тысяч рублей. Но работодатель подчеркивает, что материальные выплаты — не главный интерес для соискателя.
«Мы гарантируем инвестиции в твое профессиональное развитие: тебя ждет обучение как внутреннее так и внешнее, доступы к базам знаний, сертификация за счет компании. Проведение ежегодной Performance Review, чтобы ты видел свой рост — знал куда и как можно вырасти», — сказано в описании вакансии.
Стажер программист/аналитик 1С в компании ПервыйБит получает возможность зарабатывать до 60 тысяч рублей до вычета налогов. Молодому специалисту предстоит установка, настройка и обновление программных продуктов 1С, обучение и консультирование пользователей по ведению учета в различных конфигурациях 1С, поиск и устранение пользовательских ошибок. После года работы обещают рост заработка до 100 тысяч рублей. Обещан льготный ДМС, скидки на медицинские услуги, на изучение английского языка, самообразование и на фитнес в клубах.
Тем временем, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отреагировал на заявление Валентины Матвиенко и пригласил будущих студентов в свой город.