Новосибирские сельхозпредприятия не получат господдержку за пал травы

Новосибирские сельхозпредприятия не получат господдержку за пал травы
Новосибирские сельхозпредприятия не получат господдержку за пал травы
Сегодня, 11:08БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Соответствующие поручение озвучил глава Новосибирской области.

Ведущих пал травы фермеров из Новосибирской области оставят без государственных субсидий. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания в правительстве 18 апреля.

Глава Новосибирской области отметил, что регион затратил много сил и средств на подготовку к пожароопасному сезону. Однако агрофирмы не вняли предписаниям и продолжили жечь сухую траву.

«Как бы мы не говорили и не вели разъяснительную работу, фермеры продолжают выжигать траву, а собственники дачных участков − сжигать мусор», - сказал Андрей Травников на заседании в правительстве региона.

Напомним, на прошедших выходных в Венгеровском районе Новосибирской области сгорела целая деревня Серп и Молот. Также в Болотнинском районе пенсионер сжег дотла свой дом, сжигая сухую траву в огороде.

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