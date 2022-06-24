После ухода IKEA и Coca-Cola власти Новосибирска решают судьбу тысячи сотрудников

Новосибирские власти планируют использовать активы IKEA и Coca-Cola

Чиновники намерены найти применение активам ушедшим западным компаниям, а именно заводу по выпуску газировки, а также мебельному магазину - IKEA и Coca-Cola.

Сейчас компании владеют магазином со складной инфраструктурой и заводом по производству напитков. Кроме того, в их штате трудятся сотни жителей Новосибирска, которые сейчас под большим риском потерять свою работу. Правительство НСО ведет переговоры с кадровыми службами обеих компаний, чтобы уберечь сотрудников от безработицы после окончательного ухода работодателей. Известно, что на заводе Coca-Cola штат около 700 человек, а в IKEA около 500 человек. Губернатор Андрей Травников поручил Минпромторгу проанализировать работу данных предприятий и оценить перспективу и возможности использования их материальных активов. Добавим, что завод компании Coca-Cola в Новосибирске, скорее всего, будет куплен отечественными игроками рынка, а прекращение производства привычного напитка вряд-ли скажется на ресторанном бизнесе. О возможных путях развития событий после заявления компании об уходе с российского рынка в материале Atas.info

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