Где отключат горячую воду в Калининском районе Новосибирска с 5 июля 2022 года

Новосибирские энергетики с 5 июля начинают испытания на прочность тепловых сетей в зоне ТЭЦ-4. На 10 дней часть домов в Калининском районе останутся без горячей воды

В Новосибирске "Сибирская генерирующая компания" (СГК) 5 июля начинает проверку на прочность тепловых сетей в зоне ТЭЦ-4. Испытания продляться десять дней, до 15 июля включительно. На это время в Калининском районе будет отключена горячая вода в зданиях, запитанных от ТЭЦ-4. Это более 1000 жилых и административных зданий. Ранее в СГК заявили, в июле отключения горячей воды ждут жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов. Сдвинуть интервалы отключения горячей воды на более поздние сроки пришлось из-за большого количества ремонтных работ после первых этапов испытаний труб на прочность.

Улицы, попадающие под испытания с 5 июля: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

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