Новые сроки отключения горячей воды назвали энергетики Новосибирска

В СГК представили новый график гидравлический испытаний. Вопреки заявлениям, которые энергетическая компания делала ранее, в июле отключения горячей воды ждут жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов.
Сдвинуть интервалы отключения горячей воды на более поздние сроки пришлось из-за большого количества ремонтных работ после первых этапов испытаний труб на прочность. Самая сложная ситуация традиционно складывается в Левобережье Новосибирска, в жилмассивах, запитанных от ТЭЦ-3.
В энергокомпании подчеркивают, что речь идет именно об изменении начала и завершения гидравлических испытаний, протяженность интервалов, когда горожанам придется терпеть отсутствие горячей воды осталась без изменений.
Перенос гидравлических испытаний на 13 дней. По новому графику испытания начнутся 11 июля, а максимальный срок отсутствия горячей воды определен до 17 июля.
Улицы в контуре проведения проверки труб: Планировочная, Котовского, Горская, станция метро «Спортивная», Ледовая арена и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе.
На этом же этапе, в связи с профилактическими работами на трубопроводах головного участка Городского вывода от ТЭЦ-2, возможны отключения горячего водоснабжения на части улиц Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов:
Суммарно максимальный срок отсутствия горячей воды у этих домов составит не более 7 дней.
Перенос гидравлических испытаний на 15 дней. Актуальная дата начала опрессовки — 20 июля; горячее водоснабжения должно быть возобновлено не позднее 31 июля включительно.
Улицы в контуре проведения испытаний:
Перенос гидравлических испытаний на 11 дней. Проверка труб начнется 3 августа, а предельный срок отсутствия горячего водоснабжения определен до 14 августа включительно.
Улицы в контуре проведения испытаний: