Новые сроки отключения горячей воды назвали энергетики Новосибирска

Финальные гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске пройдут позже, чем планировали ранее. В "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщили, что изменения в графике связаны с большим количеством дефектов на трубопроводах

В энергокомпании подчеркивают, что речь идет именно об изменении начала и завершения гидравлических испытаний, протяженность интервалов, когда горожанам придется терпеть отсутствие горячей воды осталась без изменений.

Сдвинуть интервалы отключения горячей воды на более поздние сроки пришлось из-за большого количества ремонтных работ после первых этапов испытаний труб на прочность. Самая сложная ситуация традиционно складывается в Левобережье Новосибирска, в жилмассивах, запитанных от ТЭЦ-3.

Как узнать, на сколько отключили горячую воду по адресу дома в Новосибирске 2022

В СГК представили новый график гидравлический испытаний. Вопреки заявлениям, которые энергетическая компания делала ранее, в июле отключения горячей воды ждут жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов.

Когда и на каких улицах отключат горячую воду в июле-2022

Зона теплоснабжения ТЭЦ-2, Городской вывод.

Перенос гидравлических испытаний на 13 дней. По новому графику испытания начнутся 11 июля, а максимальный срок отсутствия горячей воды определен до 17 июля.

Улицы в контуре проведения проверки труб: Планировочная, Котовского, Горская, станция метро «Спортивная», Ледовая арена и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе.

На этом же этапе, в связи с профилактическими работами на трубопроводах головного участка Городского вывода от ТЭЦ-2, возможны отключения горячего водоснабжения на части улиц Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов:

Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, проезд Виктора Ващука, Серебренниковская, Сибревкома, Каинская, Свердлова, Коммунистическая, Октябрьская, Колыванская, Кривощековская, Инская, Якушева, Садовая, Б. Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская и Декабристов — до ул. Лобова, III Интернационала, 9-го ноября, Обская, Большевистская.

Суммарно максимальный срок отсутствия горячей воды у этих домов составит не более 7 дней.

Зона теплоснабжения Кировской районной котельной №1.

Перенос гидравлических испытаний на 15 дней. Актуальная дата начала опрессовки — 20 июля; горячее водоснабжения должно быть возобновлено не позднее 31 июля включительно.

Улицы в контуре проведения испытаний:

Комсомольская, Чемская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20-го Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), жилой комплекс «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Ударная, Тульская, Беловежская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; Матрешкин двор, Северный проезд.

Зона теплоснабжения ТЭЦ-5, сектор Перекачивающей насосной станции №11.

Перенос гидравлических испытаний на 11 дней. Проверка труб начнется 3 августа, а предельный срок отсутствия горячего водоснабжения определен до 14 августа включительно.

Улицы в контуре проведения испытаний: