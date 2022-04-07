Ярмарку в Первомайском районе Новосибирска перенесли на улицу Физкультурную

Ярмарку в Первомайском районе Новосибирска перенесли на улицу Физкультурную
Ярмарку в Первомайском районе Новосибирска перенесли на улицу Физкультурную
Сегодня, 06:46ГородФото: Телеграм-канал Анатолия Локтя
Новосибирцы смогут их посетить с 10.00 до 16.00.

В выходные дни, 9 и 10 апреля, в трех районах Новосибирска состоятся универсальные ярмарки выходного дня. Новосибирцы смогут их посетить с 10.00 до 16.00.

«Замена ярмарочной площадки в Первомайском районе сделана из-за большой востребованности как со стороны участников — сельхозтоваропроизводителей, так и со стороны горожан. Ее перенесли на большую площадку перед администрацией района», - написали на сайте мэрии.

Так, 9 апреля ярмарка будет организована возле здания администрации Первомайского района (улица Физкультурная, 7). Ранее ярмарка должна была состояться на улице Первомайской.

10 апреля — по адресам:

— ул. Громова, 7 (у магазина «Сибирь»);

— ул. Богдана Хмельницкого, 40 (у дворца культуры им. М. Горького).

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

Напомним, 3 апреля новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса. По словам мэра Локтя, это доказывает, что такие формы торговли сейчас как никогда востребованы.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы