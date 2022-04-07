Ярмарку в Первомайском районе Новосибирска перенесли на улицу Физкультурную

В выходные дни, 9 и 10 апреля, в трех районах Новосибирска состоятся универсальные ярмарки выходного дня. Новосибирцы смогут их посетить с 10.00 до 16.00.
«Замена ярмарочной площадки в Первомайском районе сделана из-за большой востребованности как со стороны участников — сельхозтоваропроизводителей, так и со стороны горожан. Ее перенесли на большую площадку перед администрацией района», - написали на сайте мэрии.
Так, 9 апреля ярмарка будет организована возле здания администрации Первомайского района (улица Физкультурная, 7). Ранее ярмарка должна была состояться на улице Первомайской.
10 апреля — по адресам:
— ул. Громова, 7 (у магазина «Сибирь»);
— ул. Богдана Хмельницкого, 40 (у дворца культуры им. М. Горького).
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Напомним, 3 апреля новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса. По словам мэра Локтя, это доказывает, что такие формы торговли сейчас как никогда востребованы.