Горячую воду отключат на 26 улицах Новосибирска с 11 июля - адреса и срок отключений

Жители трех районов Новосибирска останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосети. Адреса упоминали в карте отключений специалисты СГК.

Всего 26 улиц отключат от горячего водоснабжения. Некоторые тепловые сети попали под сезонные испытания на прочность. Работы продлятся с 11 по 15 июля.

Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, проезд Виктора Ващука, Серебренниковская от Кривощековской до Свердлова, Сибревкома, Каинская, Кривощековская, Инская, Якушева, Садовая от Маковского до Кирова, Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, улица III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская.