Горячую воду отключат на 26 улицах Новосибирска с 11 июля - адреса и срок отключений

Горячую воду отключат на 26 улицах Новосибирска с 11 июля - адреса и срок отключений
Горячую воду отключат на 26 улицах Новосибирска с 11 июля - адреса и срок отключений
10 июля, 12:14ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Горячую воду отключат на 26 улицах Новосибирска с 11 июля

Жители трех районов Новосибирска останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосети. Адреса упоминали в карте отключений специалисты СГК.

Всего 26 улиц отключат от горячего водоснабжения. Некоторые тепловые сети попали под сезонные испытания на прочность. Работы продлятся с 11 по 15 июля.

Адреса отключений смотрите ниже:

Фото:СГК

Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, проезд Виктора Ващука, Серебренниковская от Кривощековской до Свердлова, Сибревкома, Каинская, Кривощековская, Инская, Якушева, Садовая от Маковского до Кирова, Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, улица III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская.

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