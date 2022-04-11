Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области из-за подтопления

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области из-за подтопления
Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области из-за подтопления
Сегодня, 12:14ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Опасные участки фиксируют в пригороде Новосибирска.

В Новосибирской области в четырех муниципальных районах ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления. Об этом сообщил глава ГУ МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании 11 апреля.

По словам начальника МЧС, уровень воды в реках резко вырос из-за таяния снега. Опасность сохраняется в Новосибирске, Бердске и Красноозерском районе. Также Орлов добавил, что в области грунтовыми водами подтоплено 7 жилых домов и 23 приусадебных участка.

«Зафиксировано 67 случаев подтопления отдельных участков автомобильных дорог местного значения на территории 13 районов области», — добавил глава МЧС.

Напомним, также в Новосибирске завершили очистку всех ливневых канализаций. На сегодняшний день все ливневки и дождеприемники в Новосибирске находятся в рабочем состоянии.

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