Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области из-за подтопления

В Новосибирской области в четырех муниципальных районах ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления. Об этом сообщил глава ГУ МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании 11 апреля.
По словам начальника МЧС, уровень воды в реках резко вырос из-за таяния снега. Опасность сохраняется в Новосибирске, Бердске и Красноозерском районе. Также Орлов добавил, что в области грунтовыми водами подтоплено 7 жилых домов и 23 приусадебных участка.
«Зафиксировано 67 случаев подтопления отдельных участков автомобильных дорог местного значения на территории 13 районов области», — добавил глава МЧС.