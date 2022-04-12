В Новосибирске на улице Прокопьевской жителям частного сектора затопило огороды

В Новосибирске на улице Прокопьевской жителям частного сектора затопило огороды
В Новосибирске на улице Прокопьевской жителям частного сектора затопило огороды
Сегодня, 04:30ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирцы отмечают, что подтопления территорий не было в этом районе уже несколько лет.

В Новосибирске в Кировском районе жителям частного сектора затопило огороды и подвалы. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Подтопление заметили на улице Прокопьевская. По словам жильцов домов, вода начала скапливаться еще 9 апреля. Уже к понедельнику, 11 апреля она затопила огороды и подвалы. При этом хозяева участков вовремя очистили территорию от снега. Новосибирцы отмечают, что с такой проблемой они не сталкивались уже много лет.

Причины подтопления установит администрация Кировского района. Также новосибирские власти отправят туда экскаватор, который выроет траншею, чтобы отвести воду от участков.

Напомним, также в Новосибирской области в четырех муниципальных районах ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления. По словам начальника МЧС, уровень воды в реках резко вырос из-за таяния снега. Опасность сохраняется в Новосибирске, Бердске и Красноозерском районе. Также Орлов добавил, что в области грунтовыми водами подтоплено 7 жилых домов и 23 приусадебных участка.

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