Памятник ректору НГТУ хотят установить на площади Лыщинского в Новосибирске

«Я за памятник. Лыщинский мне запомнился, как очень либеральный преподаватель. Он читал нам лекции на факультете Электропривод. И было лестно, что сам первый ректор НЭТИ - первое лицо института - читает лекции обычным студентам. На экзамене я у него получил «хорошо»», - высказался один из учеников академика Дмитрий.