Памятник ректору НГТУ хотят установить на площади Лыщинского в Новосибирске

Монумент советскому и российскому академику Лыщинскому может появиться в центре развязки на левом берегу, которая соединяет улицы Блюхера, Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса и Октябрьский мост. За установку памятника выступают многие студенты профессора.
«Я за памятник. Лыщинский мне запомнился, как очень либеральный преподаватель. Он читал нам лекции на факультете Электропривод. И было лестно, что сам первый ректор НЭТИ - первое лицо института - читает лекции обычным студентам. На экзамене я у него получил «хорошо»», - высказался один из учеников академика Дмитрий.
Георгий Павлович Лыщинский (1922–1995) – знаменитый профессор и почетный гражданин Новосибирска. На должности ректора НЭТИ он проработал 35 лет (с 1955 – по 1990 года). Ученый внес огромный вклад в развитие университета, наладил обмен опытом с зарубежными вузами, принимал участие в разработке новых научных и учебных процессов.
«У университета есть идея поставить памятник бывшему ректору в центре площади Лыщинского. Этот вопрос обсуждаемый», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Также глава города добавил, что площадь Лыщинского в ближайшее время очистят от рекламных щитов и билбордов, ещё отремонтируют дороги. Кроме того, планируется строительство надземного перехода.
Ранее Atas.info писал, что реконструкция пл. Лыщинского не прошла госэкспертизу.