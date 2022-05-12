Памятник ректору НГТУ хотят установить на площади Лыщинского в Новосибирске

Памятник ректору НГТУ хотят установить на площади Лыщинского в Новосибирске
Памятник ректору НГТУ хотят установить на площади Лыщинского в Новосибирске
Сегодня, 12:32ГородФото: Википедия
Представители НГТУ НЭТИ предложили установить памятник выдающемуся экс-ректору университета Георгию Лыщинскому на одноименной площади в Новосибирске. Эту идею обсудил в ходе аппаратного совещания 12 мая мэр Анатолий Локоть.

Монумент советскому и российскому академику Лыщинскому может появиться в центре развязки на левом берегу, которая соединяет улицы Блюхера, Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса и Октябрьский мост. За установку памятника выступают многие студенты профессора.

«Я за памятник. Лыщинский мне запомнился, как очень либеральный преподаватель. Он читал нам лекции на факультете Электропривод. И было лестно, что сам первый ректор НЭТИ - первое лицо института - читает лекции обычным студентам. На экзамене я у него получил «хорошо»», - высказался один из учеников академика Дмитрий.

Георгий Павлович Лыщинский (1922–1995) – знаменитый профессор и почетный гражданин Новосибирска. На должности ректора НЭТИ он проработал 35 лет (с 1955 – по 1990 года). Ученый внес огромный вклад в развитие университета, наладил обмен опытом с зарубежными вузами, принимал участие в разработке новых научных и учебных процессов.

«У университета есть идея поставить памятник бывшему ректору в центре площади Лыщинского. Этот вопрос обсуждаемый», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Также глава города добавил, что площадь Лыщинского в ближайшее время очистят от рекламных щитов и билбордов, ещё отремонтируют дороги. Кроме того, планируется строительство надземного перехода.

Ранее Atas.info писал, что реконструкция пл. Лыщинского не прошла госэкспертизу.

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