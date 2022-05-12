В Новосибирске с площади Ленина убрали ограждения

В Новосибирске с площади Ленина убрали ограждения
В Новосибирске с площади Ленина убрали ограждения
Сегодня, 11:37ГородФото: 2ГИС
Препятствия были установлены еще в апреле текущего года из-за многочисленных пикетов, а сегодня, 12 мая заборы убрали, о чем рассказали очевидцы.

В Театральном сквере в Новосибирске убрали ограждения с памятника Владимира Ленина. Как рассказали новосибирцы, заборы исчезли 12 мая 2022 года.

Их установили в апреле из-за часто проводимых несанкционированных акций в центре города. Теперь по площади можно ходить без препятствий.

Напомним, Зеленского из Новосибирска задержали за пикет перед областной администрацией. Однофамилец президента Украины Зеленский 25 апреля уточнил, что позвонил в администрацию губернатора и полицию, сообщив, что утром будет стоять в одиночном пикете с плакатом. Однако удалось ему постоять меньше часа – к нему подошли полицейские и отвезли в отделение.

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