Представители Urent мешали мэрии изымать электросамокаты с улиц Новосибирска

«Они заявляли, что изъятие происходит незаконно, ведь с мэрией у них подписан договор о сотрудничестве. Некоторые даже придумали представиться обычным гражданином, которые решил прокатиться – в итоге садились на самокаты, оплачивали поездку и пытались уехать. Представители Urent так могли поступать по началу, ведь на рейде не было полиции, она приехала позже», - рассказал Atas.info очевидец.