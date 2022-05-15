Представители Urent мешали мэрии изымать электросамокаты с улиц Новосибирска

Представители Urent мешали мэрии изымать электросамокаты с улиц Новосибирска
Представители Urent мешали мэрии изымать электросамокаты с улиц Новосибирска
Сегодня, 12:08ГородФото: atas.info
Кикшеринговая компания Urent препятствовала эвакуации мэрией незаконно припаркованных самокатов в Новосибирске 14 мая. Представители фирмы настаивали, что власти поступают не правомерно.

В тот день муниципалитет устроил рейд по изъятию электросамокатов, припаркованных на улицах Новосибирска без согласования. На место они пригласили представителей кикшеринга Urent и Whoosh, заранее не рассказав о сути мероприятия, а они устроили саботаж.

Рейд проходил в центре Новосибирска и на Речном вокзале. Там сотрудники Urent мешали властям увозить самокаты с парковок, преграждали путь своими автомобилями.

«Они заявляли, что изъятие происходит незаконно, ведь с мэрией у них подписан договор о сотрудничестве. Некоторые даже придумали представиться обычным гражданином, которые решил прокатиться – в итоге садились на самокаты, оплачивали поездку и пытались уехать. Представители Urent так могли поступать по началу, ведь на рейде не было полиции, она приехала позже», - рассказал Atas.info очевидец.

Замглавы администрации Октябрьского района Яков Чагин прокомментировал журналистам, что подобным образом вели себя около 10 работников компании. Они категорически были не согласны с решением мэрии.

«Две недели назад мы подали заявления во все администрации на 128 парковок в районах Новосибирска. Сейчас ждем ответа, а уже идет эвакуация нашего транспорта. Это неправомерно, мы считаем», - заявлял региональный директор Urent Барбашев Евгений.

Конфликт удалось уладить только спустя три часа.

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