Электросамокаты начали изымать за незаконную парковку с улиц Новосибирска

Ещё в апреле начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин заявлял, что самокаты начнут изымать с улиц, если компании по аренде не оформят парковочные места. Сегодня от слов муниципалитет перешел к действиям.
"В прошлом году было заключено соглашение между кикшеринговыми компаниями и мэрией. Все договоренности о запретных зонах, скоростном режиме соблюдали, кроме законодательства РФ об использовании городской земли. Сейчас они бесплатно ею пользуются. Мы не хотели до этого доводить, но ситуация вынудила. Потом ведь мы будем во всем виноваты", - сказал глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев.
Соглашения, к слову, до сих пор не подписала фирма Urent. Ей было дано последнее «китайское» предупреждение две недели назад. Они запросили 125 площадок, но ждать подписания власти уже не могут. А Whoosh зарегистрировала 28 парковок только в Октябрьском районе.
«На сегодняшний день только такие меры воздействия. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 30 тысячи рублей за каждый самокат. Пока его не оплатят, самокаты им не вернут. У компаний всего около 1500 этих уличных средств транспорта», - отметил Васильев.
На месте рейда присутствовал представитель компании Urent Барбашев Евгений. Он пожаловался, что механизм оформления парковок был затянут мэрией. После встречи с властями согласовали механизм ускоренного соглашения, теперь также помогают в этом представители департаментов. В течении двух недель уже подали заявления во все администрации города. При этом изъятие самокатов сейчас он назвал неправомерным и заявил о намерении решить этот вопрос согласно закону.