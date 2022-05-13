Электросамокаты начали изымать за незаконную парковку с улиц Новосибирска

"В прошлом году было заключено соглашение между кикшеринговыми компаниями и мэрией. Все договоренности о запретных зонах, скоростном режиме соблюдали, кроме законодательства РФ об использовании городской земли. Сейчас они бесплатно ею пользуются. Мы не хотели до этого доводить, но ситуация вынудила. Потом ведь мы будем во всем виноваты", - сказал глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев.