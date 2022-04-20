Полицейские назвали самые криминальные районы Новосибирска

Наибольшее количество преступлений полицейские фиксировали в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах Новосибирска за 2021 год. О этом сообщили на запрос Atas.info в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В Ленинском районе за последний год участились кражи имущества – всего зарегистрировано 3458 эпизодов. Также большое число случаев ограбления выявили в Кировском и Октябрьском районах (свыше 2000 эпизодов).
Также в МВД рассказали, что в Новосибирске есть два района, в которых чаще орудуют хулиганы.
«Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» зафиксировано в Октябрьском и Первомайском районах», - ответили в ведомстве.
Напомним, ранее полицейские сообщали, что количество автоугонов превысило в Ленинском районе и Октябрьском Новосибирска за 2021 год.