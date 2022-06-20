Строительство путей для «Городской электрички» начнут в Новосибирске в 2024 году

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский рассказал ТАСС, что студентам создадут специальные удобства – будет сооружена остановка «Университетская» в Академгородке, чтобы больше молодым людям не приходилось часами ехать до центра Новосибирска, стоять в пробках и умирать на жаре в старых автобусах.
Проектно-сметная документация будет согласована только к началу весны 2023 года, а уже после этого можно будет готовиться к стройке, которая вместить в себя и платформы, переходы, остановки и другое.
Стоит отметить, что жители Академгородка постоянно жалуются, что приходится долго времени ожидать автобуса, который приезжает всегда переполненный. Также вечно он встает в пробке на улице Большевистской и до центра приходится ехать еще дольше.