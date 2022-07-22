Роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей

Продавец пишет, что на участке в 15 соток дополнительно есть гостевой дом вместе с баней. В помещении находятся сауна и финская парная, а также комната и гостиная.
Сам особняк двухэтажный. В цокольном этаже есть личный кабинет для работы, прачечная, помещение под спортзал и непосредственно гараж для автомобиля.
На первом этаже располагаются кухня, гостиная и гардероб, а на втором – спальня и детская. На мансарде есть место под еще одну комнату и бильярдный зал. Отдают такой дом за 68 миллионов рублей.