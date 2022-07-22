Роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей

Роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей
Роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей
Вчера, 15:40ГородФото: N1.ru

В Новосибирске продают коттедж с финской баней за 68 миллионов рублей

На окраине Новосибирска выставили на продажу огромный особняк в ДНТ «Ельцовка». Объявление опубликовали на одном из бесплатных сайтов.

Продавец пишет, что на участке в 15 соток дополнительно есть гостевой дом вместе с баней. В помещении находятся сауна и финская парная, а также комната и гостиная.

Фото:N1.ru

Сам особняк двухэтажный. В цокольном этаже есть личный кабинет для работы, прачечная, помещение под спортзал и непосредственно гараж для автомобиля.

На первом этаже располагаются кухня, гостиная и гардероб, а на втором – спальня и детская. На мансарде есть место под еще одну комнату и бильярдный зал. Отдают такой дом за 68 миллионов рублей.

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