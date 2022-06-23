В Новосибирске вновь перекроют площадь Будагова до конца 2022 года

В Новосибирске вновь перекроют площадь Будагова до конца 2022 года
В Новосибирске вновь перекроют площадь Будагова до конца 2022 года
Вчера, 16:04ГородФото: ГК «ВИС»
Мэрия Новосибирска объявила об очередном перекрытии для проезда площади Будагова из-за стройки четвертого моста. В этот раз движение ограничат до 25 декабря.

Согласно постановлению муниципалитета, площадь будут закрывать частично на время ночи с начала августа. Открывать для проезда в 5:00 – это продлится практически до конца этого года.

Уточнятся, что перекрытие касается участков от Большевистской к Фабричной. Также нельзя будет проезжать по путепроводу. В это время «ВИС» займется монтажом балок на мосту.

Ранее площадь Будагова перекрывали осенью прошлого года. Переезд был недоступен до осени 2022-го. Недавно его открыли, а теперь вновь ввели ограничения.

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