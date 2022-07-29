Скандал в Нижней Ельцовке: застройщик начал работы в лесу без разрешения

В Советском районе Новосибирска, в микрорайоне Нижняя Ельцовка, продолжает развиваться скандал вокруг планируемой застройки территории бывшего детского лагеря "Юный медик". Вечером в четверг 28 июля, на участке соснового леса между жилмассивами Щ и Нижняя Ельцовка, местные жители заметили строительную технику. Люди вызвали полицию, на место приехал и депутат горсовета Виктор Стрельников. Никаких документов на право производства работ представитель застройщика предъявить не смог.
"Они поставили там некую конструкцию по типу трансформаторной будки. У них прошел тендер на прокладку кабеля через территорию лагеря к Экваторной. Они готовятся, хотя у нас сейчас идет рассмотрение заявки на придание этой территории статуса особо охраняемой природной зоны. Окончательного решения еще нет, у нас зафиксированы там "краснокнижники" буквально на прошлой неделе. Но застройщик очень сильно торопится, он воспользовался ситуацией с шумихой вокруг трагического случая, убийства 17-летней девушки, которое произошло у нас. Подумал, что люди будут заняты и решил подсуетиться" – сообщила редакции жительница Нижней Ельцовки Оксана Бабенко.
По словам активистки, в результате строительную технику со спорного участка убрали, но там остаются машины, в которых находятся сотрудники частного охранного предприятия.
Жители Нижней Ельцовки готовятся к проведению уличных акций протеста против застройки лесного массива, добавила Оксана Бабенко. Уведомление о проведении первого пикета будет подано в мэрию на следующей неделе.
Между тем, на днях прошло совещание специально созданной рабочей группы при региональном Минприроды, по итогам которого принято два важных решения (копия протокола имеется в распоряжении редакции):
- рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области продолжить работу по обоснованию возможности придания охранного статуса земельных участков бывшего детского оздоровительного лагеря "Юный медик" в целях сохранения лесных насаждений.
- рекомендовать мэрии города Новосибирска до 01.08.2022 г проработать с застройщиком вопрос мены земельных участков, расположенных в районе бывшего детского оздоровительного лагеря "Юный медик" на другие земельные участки, пригодные для жилищного строительства.
Предлагаемый проект застройки территории микрорайона Нижняя Ельцовка предполагает существенное увеличение количества зон жилой застройки и даже возможный снос существующих домов. Кроме того, предполагается вырубка соснового бора в районе бывшего детского лагеря "Юный медик", в ареале которого выявлены представители флоры и фауны, занесенные в "Красную книгу".