Скандал в Нижней Ельцовке: застройщик начал работы в лесу без разрешения

В Новосибирске строительная компания начала работы в сосновом бору на территории бывшего лагеря "Юный медик" без соответствующего разрешения. Местные жители попытались остановить технику и вызвали полицию

В Советском районе Новосибирска, в микрорайоне Нижняя Ельцовка, продолжает развиваться скандал вокруг планируемой застройки территории бывшего детского лагеря "Юный медик". Вечером в четверг 28 июля, на участке соснового леса между жилмассивами Щ и Нижняя Ельцовка, местные жители заметили строительную технику. Люди вызвали полицию, на место приехал и депутат горсовета Виктор Стрельников. Никаких документов на право производства работ представитель застройщика предъявить не смог. Фальсификация голосования по застройке Нижней Ельцовки - жители пишут в прокуратуру "Они поставили там некую конструкцию по типу трансформаторной будки. У них прошел тендер на прокладку кабеля через территорию лагеря к Экваторной. Они готовятся, хотя у нас сейчас идет рассмотрение заявки на придание этой территории статуса особо охраняемой природной зоны. Окончательного решения еще нет, у нас зафиксированы там "краснокнижники" буквально на прошлой неделе. Но застройщик очень сильно торопится, он воспользовался ситуацией с шумихой вокруг трагического случая, убийства 17-летней девушки, которое произошло у нас. Подумал, что люди будут заняты и решил подсуетиться" – сообщила редакции жительница Нижней Ельцовки Оксана Бабенко. По словам активистки, в результате строительную технику со спорного участка убрали, но там остаются машины, в которых находятся сотрудники частного охранного предприятия. Жители Нижней Ельцовки готовятся к проведению уличных акций протеста против застройки лесного массива, добавила Оксана Бабенко. Уведомление о проведении первого пикета будет подано в мэрию на следующей неделе. "Не по-пацански": скандал вокруг застройки Нижней Ельцовки власть не заинтересовал Между тем, на днях прошло совещание специально созданной рабочей группы при региональном Минприроды, по итогам которого принято два важных решения (копия протокола имеется в распоряжении редакции): - рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области продолжить работу по обоснованию возможности придания охранного статуса земельных участков бывшего детского оздоровительного лагеря "Юный медик" в целях сохранения лесных насаждений. - рекомендовать мэрии города Новосибирска до 01.08.2022 г проработать с застройщиком вопрос мены земельных участков, расположенных в районе бывшего детского оздоровительного лагеря "Юный медик" на другие земельные участки, пригодные для жилищного строительства. Предлагаемый проект застройки территории микрорайона Нижняя Ельцовка предполагает существенное увеличение количества зон жилой застройки и даже возможный снос существующих домов. Кроме того, предполагается вырубка соснового бора в районе бывшего детского лагеря "Юный медик", в ареале которого выявлены представители флоры и фауны, занесенные в "Красную книгу".

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