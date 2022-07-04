Директора аквапарка арестовали за поджог жены в Новосибирской области

Директора аквапарка арестовали за поджог жены в Новосибирской области
Директора аквапарка арестовали за поджог жены в Новосибирской области
4 июля, 14:45КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Правоохранители заключили под стражу директора аквапарка в Сузуне Новосибирской области, который поджог бывшую супругу из ревности в её частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По версии следствия, 30 июня ревнивый мужчина поругался с 38-летней экс-женой, когда пришел пьяным к ней в дом по улице Остальцова в Сузуне. В ходе ссоры сибиряк взял нож и несколько раз ударил им в тело женщины. Когда она потеряла сознание, он облил её и дом бензином, а потом поджег.

«Новосибирец решил не сбегать, и пришел с повинной в полицию. Он признался в преступлении и был арестован», - рассказала пресс-секретарь СУ СКР по Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Сейчас собираются все доказательства вины предпринимателя по уголовному делу.

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