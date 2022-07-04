Подростки изнасиловали собаку и пытались забить лопатой в Новосибирской области

Дети в поселке Спутник Черепановского района Новосибирской области издевались над собакой несколько дней – они её изнасиловали и даже пытались забить лопатой.

Волонтерка Яна Болсуновская поделилась с Сибкрай.ru, что когда приехали на место инцидента была такая картина – лежала привязанная к забору маленькая дрожащая собака, которая боялась людей. Выяснилось, что такое зверство сотворил 14-летний подросток вместе со своими приятелями – он забивал собаку лопатой, пытаясь её убить. Соседи предполагают, что до этого дети еще и насиловали собаку – у неё был вывернут половой орган наружу. В итоге ребенку надоело издеваться над собакой, тогда он её увел в лес и привязал к дереву. Семейство никак не реагирует на жестокость своего сына – они уже не впервые убивают собаку. Ветеринары установили травмы собаки – у неё сломано плечо, влагалище гипертрофированно и с отеком. Теперь собаку будут долгое время лечить, а затем пристроят в хорошие руки.

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