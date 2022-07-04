Задержана экс-заместитель новосибирского прокурора Любовь Кузьменок

Кузьменок обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Поместить под стражу заместителя прокурора хотели еще в феврале, но ее не было в стране. Вместе с Кузьменок под следствием были бывший прокурор НСО Владимир Фалилеев и его экс-заместитель Андрей Турбин.
Прошлых руководителей прокуратуры подозревают в связях с бывшим главой «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олегом Яровым, экс-прокурором Денисом Ференецом и бывшим руководителем по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры области Александрой Авериной.