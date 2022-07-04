Задержана экс-заместитель новосибирского прокурора Любовь Кузьменок

Задержана экс-заместитель новосибирского прокурора Любовь Кузьменок
Задержана экс-заместитель новосибирского прокурора Любовь Кузьменок
4 июля, 09:02КриминалФото: прокуратура Новосибирской области
Любовь Кузьменок в начале июня этого года была объявлена в международный розыск. О ее задержании сообщил Вконтакте общественник Евгений Митрофанов, уточнив, что сотрудницу поймали в Москве.

Кузьменок обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Поместить под стражу заместителя прокурора хотели еще в феврале, но ее не было в стране. Вместе с Кузьменок под следствием были бывший прокурор НСО Владимир Фалилеев и его экс-заместитель Андрей Турбин.

Прошлых руководителей прокуратуры подозревают в связях с бывшим главой «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олегом Яровым, экс-прокурором Денисом Ференецом и бывшим руководителем по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры области Александрой Авериной.

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