Жительницу Бердска судят за кровавую резню с тремя жертвами

Жительницу Бердска судят за кровавую резню с тремя жертвами
Жительницу Бердска судят за кровавую резню с тремя жертвами
Сегодня, 17:47КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Бердском городском суде судят местную жительницу за убийство человека и нанесение легкого вреда здоровью другим

В Бердске проходит суд над 44-летней Жанной Таскиной, которая 28 декабря 2021 года под действием алкоголя устроила «кровавую резню», убив одного человека и ранив двоих.

Таскина рассказала на заседании, что поводом для резни стал конфликт с собственницей комнаты в общежитии, где женщина жила со своим сожителем. Владелица требовала освободить комнату, чем и разозлила Жанну.

Женщина нанесла владелице удары ножом в левую кисть и бедро, причинив легкий вред здоровью. Однако на этом вся ситуация не прекратилась – она встретилась со знакомым, выпила, а затем начался конфликт, в ходе которого Таскина воткнула нож мужчине в грудь – он скончался в больнице.

В итоге Таскина нашла еще одного собутыльника и порезала ему бедро, а затем её задержали. Следователи предъявили ей обвинение в убийстве и нанесение легкого вреда здоровью, сообщает Сиб.фм.

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