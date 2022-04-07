Жительницу Бердска судят за кровавую резню с тремя жертвами

Женщина нанесла владелице удары ножом в левую кисть и бедро, причинив легкий вред здоровью. Однако на этом вся ситуация не прекратилась – она встретилась со знакомым, выпила, а затем начался конфликт, в ходе которого Таскина воткнула нож мужчине в грудь – он скончался в больнице.