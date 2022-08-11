Подросток обстреливает территорию детского сада на Золотой Ниве в Новосибирске

Подросток обстреливает территорию детского сада на Золотой Ниве в Новосибирске
Подросток обстреливает территорию детского сада на Золотой Ниве в Новосибирске
Сегодня, 11:25КриминалАлександр КондратьевФото: Типичный Дзержинский | Новосибирск
Жители микрорайона Золотая Нива в Новосибирске пожаловались на подростка, который с балкона стреляет по прохожим и ребятам из детского сада пластиковыми пулями.

Воспитательница рассказала, что стреляют из дома по улице Андриена Лежена, 19. Одна из пуль попала в её голову, но это было не больно. Самым страшным считают то, что такая пуля может попасть в глаз ребенку и оставить его инвалидом.

Стоит отметить, что сотрудники дошкольного учреждения несут полную ответственность за детей и их здоровье, поэтому, если кто то пострадает – они будут отвечать перед законом.

Очевидцы сообщили НГС, что стреляют не только в ту сторону, но и по соседним домам – одна из таких пулек попала в стекло.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что заявлений в полицию не поступало – сотрудники ПДН и участковые сейчас устанавливают личность подростка.

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