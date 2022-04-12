В Новосибирской области 68-летний отец зарубил своего сына и закопал труп в снегу

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 42-летний мужчина. В результате оперативно-разыскных мероприятий, был задержан 68-летний отец погибшего. Выяснилось, что в декабре прошлого года пенсионер ударил сына несколько раз топором по голове, затем тело обмотал пакетами, скотчем и спрятал его в коробке в снегу недалеко от своего дома.