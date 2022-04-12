В Новосибирской области 68-летний отец зарубил своего сына и закопал труп в снегу

В Новосибирской области пожилой отец убил своего сына и спрятал тело в снегу. Об этом сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, убийство произошло в конце 2021 года в поселке Кольцово. Местные жители заявили в полицию о том, что нашли тело мужчины недалеко от домов 7 апреля 2022. На месте работали следователи.
Личность погибшего удалось установить. Им оказался 42-летний мужчина. В результате оперативно-разыскных мероприятий, был задержан 68-летний отец погибшего. Выяснилось, что в декабре прошлого года пенсионер ударил сына несколько раз топором по голове, затем тело обмотал пакетами, скотчем и спрятал его в коробке в снегу недалеко от своего дома.
"По данным следствия, подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего, нанес 42-летнему потерпевшему не менее 5 ударов топором в область головы. После этого он обмотал его тело пакетами и скотчем, вывез на автомобиле и закопал в снегу недалеко от дома", - добавили в Следственном комитете.
По версии СМИ, тело мужчины нашла девочка. СУ СК возбудил уголовное дело. Новосибирца обвиняют по статье «Убийство». В преступлении подозреваемый полностью сознался.