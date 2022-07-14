В Новосибирске наркоторговцам из «Алисы в стране чудес» дали 180 лет тюрьмы

Суд в Новосибирске 14 июля вынес приговор членам банды наркоторговцев, которые вели продажи под видом интернет-магазина «Алиса в стране чудес». Решение о наказании принял спустя два года Железнодорожный райсуд.

О группировки наркоторговцев стало известно правоохранителям еще в 2020 году. Тогда они задержали главаря – 35-летнего новосибирца. Собрав банду из 15 человек, он обозначил схему работы каждому: одни фасуют, другие продают и предлагают. Торговля происходила на сайте фиктивного магазина «Алиса в стране чудес». Только за месяц им удавалось заработать свыше 15 млн рублей. Приговором суда большие сроки (от 11 до 15 лет) получили практически все фигуранты. Только двум участникам банды предстоит провести в колонии от 7 до 9 лет.

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