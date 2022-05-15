Двух сотрудников Росгвардии судят за избиение невиновного человека в Новосибирске

В 2017 году сотрудники Росгвардии ловили преступную банду, а в итоге поймали ни в чем невиновного свидетеля - они жестоко избили новосибирца. Теперь на скамье подсудимых два майора, однако в содеянном они не видят своей вины, ссылаясь на действия в рамках законодательства.

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство по делу об избиении невиновного человека. На скамье подсудимых – два сотрудника Росгвардии, а на скамье потерпевшего – Вячеслав Романишко. Все произошло еще осенью 2017 года, рядом с ИК №3 в Новосибирске. Сотрудники СОБР были на задании по поимке преступной группировки с оружием. Тогда Росгвардейцы предположили, что в проезжающем мимо авто «Тайота» находится банда преступников. По версии пресс-службы охраны, правоохранители не раз требовали остановиться машину, однако на требования никто не реагировал, и автомобиль чуть ли не сбил сотрудника. Группа захвата была вынуждена стрелять по колесам, после чего водитель был задержан. Однако водитель легкового транспорта Вячеслав Романишко заявлял, что все было по-другому. По его версии, было около десяти выстрелов, после чего водитель испугался и лег на сидение, чтобы его не задели пули, при этом отпустил руль и никого на своем пути не видел. Когда машина остановилась, несколько человек из Росгвардии вытащили Вячеслава и начали жестоко избивать. Позже выяснилось, что потерпевший отношение к делу не имеет. На этом история не закончилась. Ни в чем неповинному пострадавшему отказывали в возбуждении уголовного дела за избиение. Через полгода после случившегося в 2018 году у Романишко произошли два эпилептических припадка, а дальше врачи вырезали ему опухоль головного мозга. Сам новосибирец уверен, что проблемы со здоровьем произошли из-за избиения сотрудниками Росгвардии. В свою очередь экспертиза подтвердила лишь легкие повреждения. В итоге пострадавший добился возбуждения головного дела. Но в превышении полномочий обвинили лишь двоих майоров, а против их непосредственного руководителя, который стрелял на поражение, но пуля застряла в сидении, уголовное дело не возбудили. Рассмотрение дела начали в 2021 году. Оба подсудимых не признают свою вину, ссылаясь на действия в рамках закона. В конце весны 2022 должны начаться прения сторон, сообщает НГС.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter