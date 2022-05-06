В Новосибирске начали судить уборщицу, которая нашла сумку с 7-ми миллионами

В четверг, 5 мая состоялось судебное слушание по делу о крупной многомиллионной краже. На скамье подсудимых - уборщица из Киргизии. По версии следствия, полгода назад она обнаружила сумку, в которой было 7 млн рублей. Свою причастность к краже подозреваемая отрицает.

5 мая 2022 года стало известно, что в Новосибирске состоялось первое судебное заседание по делу уборщицы. В материалах дела следует, что осенью 2021 года 44-летняя женщина из Киргизии нашла сумку у новосибирского бизнес-центра рядом с метро «Речной вокзал». Эту сумку оставил бизнесмен, который перед этим был в сильном состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уверяет, что в ней находились 7 миллионов рублей. Однако сама женщина убеждена, что в сумке денежных средств не было - только белая ткань, флешка и защитная маска. Свою вину она продолжает отрицать. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ей грозит до 10 лет колонии за кражу в крупном размере. В СМИ продолжают предполагать, что женщину подставили. Добавим, что правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Из них стало ясно, что кроме подозреваемой к сумке никто не приближался, а она была первой, кто ее взял, подробнее - в материале Atas.info.

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