В Новосибирске начали судить уборщицу, которая нашла сумку с 7-ми миллионами

5 мая 2022 года стало известно, что в Новосибирске состоялось первое судебное заседание по делу уборщицы. В материалах дела следует, что осенью 2021 года 44-летняя женщина из Киргизии нашла сумку у новосибирского бизнес-центра рядом с метро «Речной вокзал».
Эту сумку оставил бизнесмен, который перед этим был в сильном состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уверяет, что в ней находились 7 миллионов рублей.
Однако сама женщина убеждена, что в сумке денежных средств не было - только белая ткань, флешка и защитная маска. Свою вину она продолжает отрицать. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ей грозит до 10 лет колонии за кражу в крупном размере. В СМИ продолжают предполагать, что женщину подставили.
Добавим, что правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Из них стало ясно, что кроме подозреваемой к сумке никто не приближался, а она была первой, кто ее взял, подробнее - в материале Atas.info.