Уборщицу из Киргизии арестовали в Новосибирске из-за найденных 7-ми миллионов рублей

Уборщицу из Киргизии арестовали в Новосибирске из-за найденных 7-ми миллионов рублей
Уборщицу из Киргизии арестовали в Новосибирске из-за найденных 7-ми миллионов рублей
Сегодня, 08:31КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
По версии следствия, бизнесмен потерял сумку с большой суммой денег. Ее нашла уборщица, которая продолжает отрицать причастность к краже денежных средств. По ее словам, в сумке находились лишь флешка, ткань и маска.

В Новосибирске уборщица нашла несколько миллионов рублей, а позже ее арестовали. По версии прокуратуры, женщина из Киргизии 4 ноября 2021 года нашла черную сумку недалеко от БЦ «Речной вокзал». С находкой она отправилась на работу в гостиницу.

Позже местный бизнесмен обратился в полицию с заявлением о пропаже 7 миллионов рублей. Мужчина рассказал, что собирался отдать деньги на деловой встрече. Перед этим предприниматель встретился с друзьями в ресторане, где выпил алкоголь, забыл сумку на тротуаре и уехал домой.

Правоохранители изъяли записи видеонаблюдения и выяснили, что оставленную сумку забрала уборщица. Однако подозреваемая до сих пор продолжает заявлять о своей невинности. По ее словам, в сумке лежала белая ткань, маска и флешка, но денег в ней не было. При этом записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что к сумке никто другой не притрагивался.

Уголовное дело с обвинительным заключением по статье «Кража» направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Первое судебное заседание пройдет 5 мая 2022. Уборщице грозит до 10 лет колонии.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы