Уборщицу из Киргизии арестовали в Новосибирске из-за найденных 7-ми миллионов рублей

По версии следствия, бизнесмен потерял сумку с большой суммой денег. Ее нашла уборщица, которая продолжает отрицать причастность к краже денежных средств. По ее словам, в сумке находились лишь флешка, ткань и маска.

В Новосибирске уборщица нашла несколько миллионов рублей, а позже ее арестовали. По версии прокуратуры, женщина из Киргизии 4 ноября 2021 года нашла черную сумку недалеко от БЦ «Речной вокзал». С находкой она отправилась на работу в гостиницу. Позже местный бизнесмен обратился в полицию с заявлением о пропаже 7 миллионов рублей. Мужчина рассказал, что собирался отдать деньги на деловой встрече. Перед этим предприниматель встретился с друзьями в ресторане, где выпил алкоголь, забыл сумку на тротуаре и уехал домой. Правоохранители изъяли записи видеонаблюдения и выяснили, что оставленную сумку забрала уборщица. Однако подозреваемая до сих пор продолжает заявлять о своей невинности. По ее словам, в сумке лежала белая ткань, маска и флешка, но денег в ней не было. При этом записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что к сумке никто другой не притрагивался. Уголовное дело с обвинительным заключением по статье «Кража» направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Первое судебное заседание пройдет 5 мая 2022. Уборщице грозит до 10 лет колонии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter