Эксклюзивный спорткар Marussia арестовали из-за долгов владельца в Новосибирске

В пресс-службе объяснили, что в прошлом директор известного в городе автосалона задолжал более 5,5 миллионов рублей. Ранее приставы уже накладывали арест на спортивный автомобиль новосибирца, когда тот имел долг по коммунальным платежам на сумму около полумиллиона рублей.