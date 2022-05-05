Новосибирец судится с OZON из-за отмены заказа с плакатами супергероев

Новосибирец судится с OZON из-за отмены заказа с плакатами супергероев
Новосибирец судится с OZON из-за отмены заказа с плакатами супергероев
Сегодня, 11:19ОбществоФото: Кинопоиск.ру
Житель Новосибирска подал иск на интернет-магазин OZON с требованием компенсации в размере 50 000 рублей за отмену заказов. Об этом сообщается на сайте Дзержинского районного суда от 4 мая.

По данным из заявления следует, что 1 ноября 2021 года новосибирец Артем Черевцов оформил на OZON отвертки, кабели для зарядки телефонов, а также постеры с супергероями и персонажами «Звёздных войн» и «Крёстного отца». Сумма заказа составила 3 413 рублей.

После оплаты покупок продавец отменил заказ по неизвестной причине. Новосибирец не получил ответа в техподдержке и спустя время обратился в суд.

Рассматривать дело начал Дзержинский районный суд Новосибирска 4 мая 2022 года. Артем Черевцов потребовал компенсацию морального вреда с компании «Интернет решения» на сумму 50 000 рублей.

Пока ответчик готовит письмо с возражениями, адресованное истцу, заседание перенесли на 5 мая 2022 года.

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