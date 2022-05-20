"Выслеживал её": азербайджанец в Новосибирске хотел убить возлюбленную из-за ревности

Ревнивец не смог пережить расставание с женщиной и начал ее выслеживать. Сначала он ее ударил и ограбил, чтобы прочитать переписки. Спустя несколько недель увидел женщину с другим любовником и пригрозил убийством. А потом и вовсе совершил попытку нападения на женщину, возле ее работы.
В зимнее утро он приехал к кафе, увидел возлюбленную и ударил ее ножом, однако попытка не увенчалась успехом из-за толстого пуховика. Иностранец не растерялся и несколько раз ударил пострадавшую рукой по голове. Всю эту картину наблюдала дочка женщины, которая вызвала подмогу прохожих.
В своей вине подозреваемый сознался частично – только в угрозе убийством. Однако следователи обвиняют его по трем уголовным статьям. Рассмотрение дела в суде продолжается, пишет НГС.