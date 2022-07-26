Мужчина ограбил кассу на вокзале Новосибирск-Главный из мести

Пассажир пролез на кассу вокзала Новосибирск-Главный и похитил оттуда телефон за 20 тысяч рублей – он это сделал из мести, решив что его обманули. Информацию об этом предоставили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину за хищение телефона – он ехал из Алтайского края в Белгородскую область, но транзитом оказался в Новосибирске. В поезде подозреваемый потерял деньги и смартфон. поэтому он вернулся на новосибирский вокзал. Мужчина позвонил родственникам и договорился о переводе денег на банковскую карту, но они так и не пришли, тогда он вернулся к кассе и украл оттуда телефон – он подумал, что его обманули на деньги. Теперь ему предстоит нести уголовную ответственность, а сейчас он пока под подпиской о невыезде.

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