Мужчина ограбил кассу на вокзале Новосибирск-Главный из мести

Полицейские задержали 37-летнего мужчину за хищение телефона – он ехал из Алтайского края в Белгородскую область, но транзитом оказался в Новосибирске. В поезде подозреваемый потерял деньги и смартфон. поэтому он вернулся на новосибирский вокзал.
Мужчина позвонил родственникам и договорился о переводе денег на банковскую карту, но они так и не пришли, тогда он вернулся к кассе и украл оттуда телефон – он подумал, что его обманули на деньги.
Теперь ему предстоит нести уголовную ответственность, а сейчас он пока под подпиской о невыезде.