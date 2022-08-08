Украинская певица Ани Лорак отменила концерт в Новосибирске

Украинская певица Ани Лорак отменила концерт в Новосибирске
Украинская певица Ани Лорак отменила концерт в Новосибирске
Сегодня, 16:43КультураФото: www.anilorak.ua
Известная певица родом из Украины Ани Лорак отказалась от гастролей в России. Поэтому осенью она не выступит для жителей Новосибирска.

Судя по данным с сайта kassy.ru, концерт Лорак в столице Сибири должен был состояться 25 ноября 2022 в ДК Железнодорожников. Сейчас купить на него билеты невозможно.

На странице указано, что концерт отменен. Всех поклонников просят оформить возврат средств. Это может означать, что его даже не будут переносить.

По каким именно причинам Ани Лорак не приедет в Новосибирск не уточняется. Фанаты надеются, что это не связано с политикой, может с новой волной COVID-19. Но на официальном сайте звезды другие данные.

Фото:Ани Лорак официальный сайт

Там указаны даты осенних гастролей по Европе. Весь октябрь, начало ноября она проведет Германии и будет выступать на зарубежных сценах за 149 Евро за билет.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы