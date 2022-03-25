Родительская суббота 3-й недели Великого поста — какого числа в 2022 году

Родительская суббота 3-й недели Великого поста — какого числа в 2022 году
Родительская суббота 3-й недели Великого поста — какого числа в 2022 году
Сегодня, 10:03КультураЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi
Родительский день отмечается 26 марта 2022 года. Что нужно делать по церковным традициям, а что категорически запрещено верующим – в материале Atas.info.

26 марта 2022 года отмечается Родительская суббота 3-й недели Великого поста. В это число принято поминать всех умерших христиан. Рассказываем, какие правила имеет этот день и какие существуют запреты – читайте в Atas.info.

Русская православная церковь в субботу сможет почтить память усопших христиан – именно для этого существует Родительская суббота. Для всех верующих – это день памяти наших родственников, близких и не только.

Лучше всего Родительскую субботу провести с молитвой об упокоении. В первую очередь это необходимо для прощения всех грехов усопших и перед ним. В день памяти принято посещать церковь и писать записочки об упокоении ближних. После храма христиане идут на кладбище – там они убирают могилу, тем самым вспоминая умершего. А уже в доме можно устроить поминальный ужин – но не забывайте, что сейчас идет 3-я неделя Великого поста, в котором лучше всего поддерживаться постного питания.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Что можно делать в Родительскую субботу?

  • Не только в эту, но и в другие Родительские субботы лучше всего посетить церковь. Однако РПЦ отмечает, что это не обязательное условие – если у вас нет возможности сходить в храм, то можно помолиться за покойных христиан дома.
  • Тем, кто посетил в этот день церковь – важно прочитать молитву за покой душ усопших, поставить свечи и принять участие в литургии.
  • Также каждый верующий человек может посетить кладбище. В этот день принято обращаться к умершим. Вы можете поговорить перед могилой и рассказать, что лежит у вас на душе. Однако стоит отметить, что высказываться о покойном плохо строго запрещено.
  • На кладбище важно очистить могилу – убрать старые цветы, выбросить мусор, а если там лежит снег – прочистить тропинку.
  • Лучше всего оставить на кладбище сладости и цветы.
  • После посещения церкви и кладбища можно собраться с близкими дома и приготовить вкусный обед. Едой принято поминать всех тех, кто уже покинул наш мир.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Чего категорически запрещено делать в Родительскую субботу?

  • В дни поминовения запрещено упоминать усопшего плохим словом. Это может потревожить душу умершего;
  • Запрещено в этот день ругаться, выяснять отношения. Считается, что можно задеть душу умершего, если тот, с кем вы ссоритесь, был с ним близок;
  • Запрещено петь, танцевать, шутить и праздновать какое-либо торжество;
  • Запрещено выпивать алкоголь;
  • Запрещено оставлять сигареты, спиртные напитки на могилах усопших.
Фото:Медиахолдинг1Mi

Материалы по теме:
2022постцерковьверавеликий постсегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы