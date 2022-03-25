Родительская суббота 3-й недели Великого поста — какого числа в 2022 году

26 марта 2022 года отмечается Родительская суббота 3-й недели Великого поста. В это число принято поминать всех умерших христиан. Рассказываем, какие правила имеет этот день и какие существуют запреты – читайте в Atas.info.
Русская православная церковь в субботу сможет почтить память усопших христиан – именно для этого существует Родительская суббота. Для всех верующих – это день памяти наших родственников, близких и не только.
Лучше всего Родительскую субботу провести с молитвой об упокоении. В первую очередь это необходимо для прощения всех грехов усопших и перед ним. В день памяти принято посещать церковь и писать записочки об упокоении ближних. После храма христиане идут на кладбище – там они убирают могилу, тем самым вспоминая умершего. А уже в доме можно устроить поминальный ужин – но не забывайте, что сейчас идет 3-я неделя Великого поста, в котором лучше всего поддерживаться постного питания.