Родительская суббота 3-й недели Великого поста — какого числа в 2022 году

Родительский день отмечается 26 марта 2022 года. Что нужно делать по церковным традициям, а что категорически запрещено верующим – в материале Atas.info.

26 марта 2022 года отмечается Родительская суббота 3-й недели Великого поста. В это число принято поминать всех умерших христиан. Рассказываем, какие правила имеет этот день и какие существуют запреты – читайте в Atas.info. Русская православная церковь в субботу сможет почтить память усопших христиан – именно для этого существует Родительская суббота. Для всех верующих – это день памяти наших родственников, близких и не только. Лучше всего Родительскую субботу провести с молитвой об упокоении. В первую очередь это необходимо для прощения всех грехов усопших и перед ним. В день памяти принято посещать церковь и писать записочки об упокоении ближних. После храма христиане идут на кладбище – там они убирают могилу, тем самым вспоминая умершего. А уже в доме можно устроить поминальный ужин – но не забывайте, что сейчас идет 3-я неделя Великого поста, в котором лучше всего поддерживаться постного питания. Фото: Медиахолдинг1Mi Что можно делать в Родительскую субботу? Не только в эту, но и в другие Родительские субботы лучше всего посетить церковь. Однако РПЦ отмечает, что это не обязательное условие – если у вас нет возможности сходить в храм, то можно помолиться за покойных христиан дома.

Тем, кто посетил в этот день церковь – важно прочитать молитву за покой душ усопших, поставить свечи и принять участие в литургии.

Также каждый верующий человек может посетить кладбище. В этот день принято обращаться к умершим. Вы можете поговорить перед могилой и рассказать, что лежит у вас на душе. Однако стоит отметить, что высказываться о покойном плохо строго запрещено.

На кладбище важно очистить могилу – убрать старые цветы, выбросить мусор, а если там лежит снег – прочистить тропинку.

Лучше всего оставить на кладбище сладости и цветы.

После посещения церкви и кладбища можно собраться с близкими дома и приготовить вкусный обед. Едой принято поминать всех тех, кто уже покинул наш мир. Фото: Медиахолдинг1Mi Чего категорически запрещено делать в Родительскую субботу? В дни поминовения запрещено упоминать усопшего плохим словом. Это может потревожить душу умершего;

Запрещено в этот день ругаться, выяснять отношения. Считается, что можно задеть душу умершего, если тот, с кем вы ссоритесь, был с ним близок;

Запрещено петь, танцевать, шутить и праздновать какое-либо торжество;

Запрещено выпивать алкоголь;

Запрещено оставлять сигареты, спиртные напитки на могилах усопших. Фото: Медиахолдинг1Mi

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