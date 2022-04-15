Астрофотограф снял розовое полярное сияние в пригороде Новосибирска

Астрофотограф снял розовое полярное сияние в пригороде Новосибирска
Астрофотограф снял розовое полярное сияние в пригороде Новосибирска
Сегодня, 15:32ЭкологияФото: Алексей Поляков / https://vk.com/nsk360Полярное сияние в НСО
Необычное природное явление имело ярко-розовые краски.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел на видео редкое природное явление. На видеозапись попало розовое полярное сияние. Снимками он поделился в своих соцсетях.

Момент сияния
Видео:Алексей Поляковhttps://vk.com/nsk360

Алексей Поляков выехал за город в ночь с 14 на 15 апреля. Фотограф сделал таймлапс (ускоренное видео).

На кадрах заметно, как у северного сияния меняется яркость, цветность и размер. На фоне ярко-желтых звезд проявлялись ярко-розовые и желтоватые полосы.

Ранее астрофотограф снял туманность «Бриллиантовое кольцо» под Новосибирском. Алексей Поляков запечатлел туманность в 30-ти километров от Новосибирска. На съемку он поехал ночью. Для того, чтобы хорошо разглядеть туманность ему потребовалось два часа. Фотограф сделал более 30 кадров на телескоп системы «Ньютон».

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