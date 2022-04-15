Астрофотограф снял розовое полярное сияние в пригороде Новосибирска

Ранее астрофотограф снял туманность «Бриллиантовое кольцо» под Новосибирском. Алексей Поляков запечатлел туманность в 30-ти километров от Новосибирска. На съемку он поехал ночью. Для того, чтобы хорошо разглядеть туманность ему потребовалось два часа. Фотограф сделал более 30 кадров на телескоп системы «Ньютон».