Астрофотограф снял розовое полярное сияние в пригороде Новосибирска

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел на видео редкое природное явление. На видеозапись попало розовое полярное сияние. Снимками он поделился в своих соцсетях.
Алексей Поляков выехал за город в ночь с 14 на 15 апреля. Фотограф сделал таймлапс (ускоренное видео).
На кадрах заметно, как у северного сияния меняется яркость, цветность и размер. На фоне ярко-желтых звезд проявлялись ярко-розовые и желтоватые полосы.
Ранее астрофотограф снял туманность «Бриллиантовое кольцо» под Новосибирском. Алексей Поляков запечатлел туманность в 30-ти километров от Новосибирска. На съемку он поехал ночью. Для того, чтобы хорошо разглядеть туманность ему потребовалось два часа. Фотограф сделал более 30 кадров на телескоп системы «Ньютон».