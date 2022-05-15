Спасатели освободили запутавшегося в рыболовной сети селезня в Новосибирске

Новосибирцы заметили в водоеме возле села Новолуговое барахтающуюся птицу и заподозрили неладное. Позвонили спасателям, которые тут же отреагировали на вызов.
«Специалисты нашли селезня, который запутался в рыболовных сетях и не мог выбраться. Водолаз нырнул в воду и распутал крылья птицы. Никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе МАСС.
Утку осмотрели и выпустили на волю. Браконьерскую сеть уничтожили на месте.
Ранее новосибирские спасатели помогли выбраться из подвала застрявшей там кошке. Питомец спасался там от погони собак.