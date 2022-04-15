В Новосибирске спасатели помогли выбраться кошке из погреба

В Новосибирске спасатели достали застрявшую кошку из погреба. Об этом рассказали в группе спасателей МАСС. Также опубликовано видео спасения.
Инцидент произошел ночью, 15 апреля в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук. Спасателям позвонил молодой человек, который рассказал, что его кошка пролезла в узкую щель заброшенного погреба, а обратно вылезти уже не могла. Когда спасатели приехали на указанное место, то обнаружили жалобное мяуканье кошки.
«С помощью специального снаряжения и оборудования спасатели спустились в погреб и нашли кошку. Она была передана счастливому хозяину, который поблагодарил спасателей за оказанную помощь», - рассказали в группе МАСС.
Напомним, ранее спасатели помогли свалившемуся в овраг 59-летнему мужчине в Новосибирске. Пострадавшего удалось найти недалеко от реки 2-я Ельцовка. Спасатели подняли его по склону, положили на носилки, отогрели и довезли до дома. 59-летний новосибирец сильно вымотался.