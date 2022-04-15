В Новосибирске спасатели помогли выбраться кошке из погреба

Инцидент произошел ночью, 15 апреля в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук. Спасателям позвонил молодой человек, который рассказал, что его кошка пролезла в узкую щель заброшенного погреба, а обратно вылезти уже не могла. Когда спасатели приехали на указанное место, то обнаружили жалобное мяуканье кошки.