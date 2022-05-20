Тракторист с горящей бороной поджигал поля в Новосибирской области

Лесники поймали в поле Ордынского района Новосибирской области тракториста, который разъезжал с горящей бороной по сухой траве 20 мая. Об этом сообщили в Министерстве экологии региона.

Как сообщили в ведомстве, за мужчиной тут же двинулись на машине через поля сотрудники лесничества. Пока погоня продолжалась – трава возгоралась ещё больше из-за ветра. При этом сам тракторист кричал вслед, что они не имеют права его останавливать. В минприроды уточнили, что эти поля не принадлежат лесному фонду и мужчина в какой-то степени прав. Чтобы прекратить пал горящей бороной, лесники вызвали пожарных. «Мужчина нагрубил правоохранителям и поехал дальше. Поле скоро пахать, поэтому и решил срочно сжечь траву. Информацию передали в районный отдел МЧС», - сказали в ведомстве. Напомним, в Новосибирской области до 25 мая действует особый противопожарный режим. Сжигать траву и разводить костры сибирякам категорически запрещено.

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